Reunión del Ministerio de Transición Ecológica con el Gobierno de Canarias donde se ha abordado la nueva propuesta para incrementar la estabilidad en los sistemas eléctricos insulares

Estado y Canarias buscan reforzar los sistemas eléctricos de las islas / Imagen de EFE

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, se ha reunido este viernes en la Secretaría de Estado de Energía con Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, para analizar las modificaciones experimentadas por la propuesta de planificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), tras analizar las 2.566 alegaciones recibidas durante la fase de audiencia y cuyo objetivo es incrementar la estabilidad en los sistemas eléctricos insulares.

La reunión entre el Ministerio con el Gobierno canario forma parte de una ronda de contactos con las comunidades autónomas que se está produciendo de acuerdo con el orden protocolario, para exponer los cambios introducidos en la nueva propuesta, en el marco de su tramitación.

26 nuevas subestaciones y 477 kilómetros de líneas

En el caso de Canarias, la nueva propuesta del MITECO contempla la construcción de 26 nuevos parques de subestaciones y actuaciones en la mayoría de los existentes, así como la construcción de 452 Km de líneas, a los que se añade la repotenciación de otros 26 Km de tendidos para incrementar su capacidad y reforzar la seguridad de suministro.

El volumen de posiciones en la red de la comunidad, notablemente superior a la media peninsular, se ha reforzado tras el período de audiencia, con cuatro nuevos parques de subestaciones y 26 posiciones, sobre todo destinadas a reforzar las redes de distribución, según informa el Ministerio en un comunicado.

A las actuaciones previstas sobre la red de transporte se añade que la normativa aprobada por el Gobierno este verano establece que las redes de distribución deben incluir refuerzos específicos en aquellos territorios insulares que superen la media nacional de interrupciones, aunque cumpla la normativa.

Proyectos preferentes

Reciben la consideración de proyectos preferentes, y tendrán prioridad en el ámbito de la planificación, la instalación de reactancias y compensadores síncronos para incrementar la estabilidad del sistema, y actuaciones clave, como el mallado de La Palma, un nuevo eje norte-sur en Tenerife, el anillo oeste de esta misma isla, así como el eje Tías-Playa Blanca, en Lanzarote, y el refuerzo del eje norte-sur en Gran Canaria.

En conjunto, el MITECO plantea que las redes atiendan una demanda adicional de 0,4 GW, destacando la destinada a la electrificación de los puertos y la vivienda. En el caso de la generación, el dimensionamiento de los sistemas insulares permitirá la incorporación de unos 2,2 GW de producción renovable.

La propuesta incluye actuaciones para el futuro enlace entre Gran Canaria y Fuerteventura, que así podrá iniciar los trabajos técnicos y la tramitación administrativa. También se preparan las infraestructuras para la incorporación de la central hidroeléctrica reversible de Güímar, en Tenerife.