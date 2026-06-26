Washington moviliza efectivos militares y desbloquea las transacciones vinculadas a la ayuda humanitaria mientras eleva a 150 millones de dólares su asistencia al país

Estados Unidos ha anunciado el despliegue de equipos para reforzar las operaciones de respuesta tras los dos terremotos registrados en Venezuela, que ya han provocado 235 fallecidos y más de 4.300 heridos, según el último balance facilitado por las autoridades venezolanas.

Edificios dañados en el estado de La Guaira, Venezuela. Europa Press / Marcos Salgado

La Embajada de Estados Unidos en Caracas confirmó el inicio del operativo y destacó la rapidez de la movilización. «Con velocidad, precisión y una capacidad logística incomparable, equipos de Estados Unidos se están desplegando para apoyar las operaciones de respuesta tras los devastadores terremotos en Venezuela», señaló la representación diplomática a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Coordinación sobre el terreno

La misión estadounidense también informó de la llegada a Caracas del teniente general Joseph Jarrard, perteneciente al Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), quien coordinará las labores junto al personal desplegado en el país. «Seguimos comprometidos con Venezuela», afirmó la Embajada.

Por su parte, el SOUTHCOM confirmó un incremento de los efectivos destinados a respaldar las tareas de asistencia y difundió un vídeo en el que varios militares cargan material en un helicóptero desde una base aérea situada en Honduras con destino a Venezuela.

El mando militar explicó que «El SOUTHCOM está desplegando las fuerzas militares estadounidenses disponibles en nuestra región para apoyar las operaciones de ayuda humanitaria del Gobierno estadounidense en Venezuela, lideradas por el Departamento de Estado, tras los devastadores terremotos que azotaron el país el 24 de junio de 2026″.

Apoyo logístico y ayuda humanitaria

Además, el SOUTHCOM precisó que Joseph Jarrard supervisará toda la operación de asistencia, trabajando con distintos socios para planificar y coordinar el despliegue de recursos. Según indicó, dirigirá «las capacidades logísticas y operativas sin precedentes del Ejército estadounidense para apoyar el rápido y vital desplazamiento de personal de respuesta, equipos y asistencia humanitaria a las zonas afectadas».

El organismo también aseguró que «El Gobierno interino de Venezuela pidió formalmente apoyo estadounidense tras los terremotos». En este contexto, las Fuerzas Armadas estadounidenses utilizarán aviones y helicópteros para facilitar el transporte del personal del Gobierno de Estados Unidos, los equipos de búsqueda y rescate y los socios encargados de evaluar los daños y prestar asistencia vital para salvar vidas.

Flexibilización de sanciones y ayuda económica

En paralelo al despliegue militar, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizará todas las transacciones relacionadas con las labores de socorro por el terremoto que hasta ahora permanecían restringidas por el régimen de sanciones impuesto sobre Venezuela.

Asimismo, Washington anunció un paquete de ayuda de 150 millones de dólares, más de 130 millones de euros, destinado a paliar las consecuencias de los dos terremotos, de magnitudes 7,5 y 7,2 en la escala de Richter, que sacudieron Venezuela durante la noche del miércoles.