Delcy Rodríguez visita Macuto, promete recuperar al mayor número posible de supervivientes y anuncia la inminente llegada de ayuda internacional

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha visitado este viernes la ciudad de Macuto, en el estado de La Guaira, para supervisar sobre el terreno las labores de búsqueda y rescate tras los dos terremotos registrados la madrugada del jueves, que han dejado hasta el momento al menos 235 fallecidos y más de 4.000 heridos.

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una imagen de archivo. Europa Press / Tian Rui

Durante su recorrido, Rodríguez agradeció el trabajo de los equipos de emergencia, que continúan buscando supervivientes entre los escombros acumulados en una de las zonas más castigadas por los seísmos. La dirigente también comprobó el estado de las infraestructuras en un área donde cientos de edificios se han derrumbado y completó la visita tras desplazarse previamente a Caracas.

Apoyo a las familias afectadas

La presidenta encargada mantuvo además encuentros con los vecinos para coordinar la asistencia inmediata a las personas afectadas por la catástrofe.

«Estamos en Macuto acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y rescate de las personas que quedaron atrapadas por las estructuras y edificios que colapsaron debido al doble terremoto que sufrimos el día de ayer», afirmó.

Rodríguez también trasladó un mensaje de respaldo a los familiares de las víctimas y de quienes permanecen desaparecidos. «Estamos al lado de las familias, extendemos toda nuestra solidaridad y nuestra meta es recuperar con vida a la mayor cantidad de personas posible«, expresó, según informó el diario El Universal.

Llamamiento a la cooperación internacional

La dirigente venezolana anunció igualmente la llegada inmediata de ayuda humanitaria internacional para reforzar las labores de los equipos de seguridad desplegados en las zonas afectadas por los terremotos.

«Hemos solicitado ayuda internacional y en las próximas horas comenzará a llegar el apoyo del resto de los países hermanos. Nuestros mejores deseos, todas nuestras esperanzas y oraciones están puestas en la vida de los venezolanos y venezolanas», puntualizó.