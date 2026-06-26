Los agentes detuvieron a once personas por hurtar mercancía y blanquear casi cinco millones de euros

Agentes de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera desarticularon hoy una organización criminal en múltiples ubicaciones. Este grupo operaba desde 2019 hurtando productos en aeropuertos como Tenerife Sur para enviarlos al Reino Unido.

La Guardia Civil desarticula una red criminal que robaba en aeropuertos europeos / Guardia Civil

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera lideraron este importante operativo internacional. Gracias a ello, los agentes desmantelaron al conocido internacionalmente como Clan Preda. Este grupo criminal tenía bases operativas en Canarias, Galicia, Reino Unido y Rumanía.

El modus operandi en los aeropuertos

Los miembros de esta organización vigilaban y distraían al personal de las tiendas. Seguidamente, ejecutaban los hurtos de perfumes y tabaco utilizando diversas técnicas de ocultación.

Posteriormente, los delincuentes enviaban toda esta mercancía sustraída por vía aérea hacia Inglaterra. Allí, el valor de estos productos robados aumentaba de forma muy considerable.

Finalmente, la red criminal introducía la mercancía en distintos canales de distribución ilícita. Diferentes bazares en el Reino Unido revendían estos artículos directamente a los consumidores.

La estructura de blanqueo de capitales

Además, esta organización creó una compleja trama para blanquear los beneficios económicos obtenidos. Los criminales constituyeron varias sociedades sucesivas dedicadas a la compraventa de coches usados.

En consecuencia, estas empresas operaban sin tener una estructura comercial real o legítima. El objetivo fundamental era introducir enormes cantidades de dinero en efectivo al circuito legal.

Para lograrlo, los implicados aplicaban frecuentemente el método delictivo conocido como «pitufeo»

o “smufing”. Mediante este sistema, la red consiguió blanquear más de 4,8 millones de euros.

Detenidos por robos en aeropuertos / Guardia Civil Incautaciones de la mercancía robada / Guardia Civil

Resultados de los registros e incautaciones

Tras recabar pruebas, los agentes registraron tres propiedades en las localidades de Teo y Padrón (A Coruña). Durante estas intervenciones, las autoridades detuvieron a los líderes principales del grupo.

Asimismo, los investigadores decomisaron numerosos teléfonos móviles, dinero en diversas divisas y piezas de oro. También confiscaron grandes cantidades de tabaco y documentación clave para continuar la investigación.

Por último, los agentes bloquearon decenas de cuentas bancarias en España, Lituania y Rumanía. Adicionalmente, las autoridades incautaron 42 vehículos y embargaron otros 51 automóviles

con anotación de embargo preventivo en el Registro de Bienes Muebles.