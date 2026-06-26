El presidente canario traslada su apoyo a la población mientras el balance asciende a 235 fallecidos, 4.300 heridos y cientos de desaparecidos

Fernando Clavijo ha elogiado la respuesta de la población venezolana ante la catástrofe provocada por los dos terremotos registrados este miércoles y ha subrayado el esfuerzo que realizan los ciudadanos para hacer frente a la emergencia pese a la escasez de recursos.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una imagen de archivo

A través de su cuenta en la red social X, Clavijo envió un mensaje de solidaridad a las víctimas y a quienes participan en las labores de recuperación. «Un fuerte abrazo y todo su cariño a todos los venezolanos y venezolanas que, con el dolor por sus seres queridos fallecidos o desaparecidos y la desolación ante la destrucción, están haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder hacer frente a esta situación con muy pocos medios».

Balance de la tragedia

Las palabras del jefe del Ejecutivo canario llegan después de que las autoridades venezolanas elevaran a 235 el número de fallecidos y a 4.300 el de heridos, cuando ya han transcurrido 24 horas desde los dos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, que afectaron principalmente a Caracas y al estado de La Guaira. Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan buscando supervivientes y el Gobierno mantiene la evaluación de los daños materiales.

El último balance oficial refleja además 2.927 familias damnificadas, 157 personas desaparecidas, 200 atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales han tenido que ser evacuados debido a los daños sufridos.

Amplio dispositivo de emergencia

La Guaira concentra buena parte de la devastación. Más de un centenar de edificios se han derrumbado en este estado, donde trabajan más de cien equipos de maquinaria pesada para localizar y rescatar a las personas que permanecen atrapadas entre los escombros. Además, las autoridades prevén desplegar este viernes a 11.500 efectivos de distintos cuerpos de seguridad para reforzar las labores de emergencia.

Junto al operativo oficial, miles de ciudadanos participan de forma voluntaria en las tareas de rescate, además de organizar campañas de recogida de suministros y el traslado de donaciones hacia distintos puntos de Caracas y La Guaira.