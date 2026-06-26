El ministro del Interior denuncia la difusión de rumores «malintencionados» mientras continúan las labores de rescate en las zonas más afectadas

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha descartado este viernes cualquier riesgo de tsunami en el país tras los dos terremotos registrados el jueves, que han dejado al menos 235 fallecidos y más de 4.000 heridos. El dirigente ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a la población mientras prosiguen las operaciones de rescate.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, en una imagen de archivo. PSUV

Desde La Guaira, el estado más castigado por los seísmos, Cabello aseguró que existe una «absoluta tranquilidad en aguas venezolanas» y recalcó que el Gobierno mantiene desplegados a sus equipos de emergencia para atender a la población afectada.

Denuncia contra los bulos

El ministro acusó a personas de difundir información falsa sobre una supuesta alerta de tsunami con el objetivo de generar miedo entre la población.

«Queremos hacer una denuncia: gente inescrupulosa, que solo está buscando hacerle daño a nuestro pueblo y a la gente de La Guaira, ha dejado correr el rumor malsano, malintencionado, de que hay una alerta de tsunami. Queremos informar de manera responsable de que no hay alerta de tsunami en ninguna parte de Venezuela«, indicó.

Cabello afirmó además que quienes promueven estos rumores «están utilizando el dolor y causando angustia a nuestro pueblo» y sostuvo que «merecen la condena de todos los venezolanos y venezolanas, de todos los ciudadanos de La Guaira, donde estamos viviendo una situación muy difícil». «Les pido una condena total», añadió.

Llamamiento a facilitar los rescates

El titular de Interior insistió en que la información sobre un posible tsunami carece de fundamento y pidió a la ciudadanía mantener la calma mientras continúan los trabajos de emergencia.

«Es mentira, es un ‘fake’ terrible, con una intención malsana contra un pueblo noble. Pedimos la máxima tranquilidad. Estamos desplegados a lo largo y ancho de las zonas más afectadas y seguimos trabajando con maquinaria y equipos de rescate. Cada vez que escuchemos una ambulancia es una vida salvada, un venezolano o venezolana que ha sido rescatado con posibilidades de vivir. Todo el que ande en carro o moto debe apartarse para que esa ambulancia pueda circular», aclaró.