‘La Retranca’ abre una ventana a Venezuela y permite conocer los testimonios de los afectados por los terremotos

El programa se sumó este jueves 25 al despliegue especial del grupo Radio Televisión Canaria para ofrecer información y análisis sobre la catástrofe natural en el país latinoamericano, donde residen unos 70.000 canarios

Captura de pantalla de la emisión del especial ‘La Retranca’ sobre Venezuela.

El programa ‘La Retranca’ de Televisión Canaria se sumó este jueves 25 al despliegue especial de toda la cadena para dar información puntual de las consecuencias de los terremotos que han afectado a Venezuela, donde residen unos 70.000 canarios.

Durante casi hora y media de emisión en directo, el programa conectó con Caracas para conocer cómo vive el país las consecuencias de esta catástrofe natural y ofreció una ventana permanente de las tareas de desescombro, pudiendo pulsar el estado de preocupación y nerviosismo de los venezolanos que buscan con desesperación a sus familiares desaparecidos.

Además, conoció el testimonio de venezolanos que se encuentran ahora mismo en Canarias, como Mariela, que no ha podido localizar a cuatro familiares, así como los trabajos que desarrolla el Gobierno autonómico para atender a los canarios que residen en el país latinoamericano.

Por su parte, el director del Área de Vigilancia Volcánica del Instituto Volcanológico de Canarias, Luca D’Auria, explicó las características excepcionales de dos terremotos intensos separados por escasos segundos y cómo la Red Sísmica Canaria pudo registrarlos a tantos kilómetros de distancia.

Conducido por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, el programa contó una semana más con el análisis de los periodistas Francisco Pomares y Janire Alfaya, junto a la ex política Melisa Rodríguez y el presidente de Drago Canarias, Alberto Rodríguez.

Captura de pantalla de ‘La Retranca’ de este jueves 25 de junio, donde se entrevistó a la socialista Elena Máñez.

El PSOE canario reafirma su “tolerancia cero” contra la corrupción

‘La Retranca’ abordó, además, el desarrollo de las diferentes causas judiciales que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que han desembocado esta semana en la escenificación en el Congreso de los Diputados de una mayoría partidaria de un adelanto electoral.

En una entrevista en directo, la vicesecretaria portavoz del PSOE en Canarias, Elena Máñez, reafirmó la “tolerancia cero” de su partido frente a los presuntos casos de corrupción que se investigan y a los ya condenados, como el denominado ‘caso Koldo’, cuya sentencia se ha conocido esta semana. En este sentido, criticó que el comisionista Víctor de Aldama no tenga que ingresar en prisión ni devolver el dinero.

También hubo tiempo para desgranar el avance del ‘caso Mediador’, tras conocerse la petición de penas de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción para el exdiputado socialista de Fuerteventura Juan Bernardo Fuentes (8 años), su sobrino Taishet Fuentes (11 años) y el conocido como “mediador”, Marco Antonio Navarro (13 años), por estar al frente de una presunta trama para captar a empresarios a cambio de prebendas, comisiones y el posterior desvío de fondos o favores políticos.

‘La Retranca’ se emite cada jueves en directo, a las 22:30 horas, en Televisión Canaria, consolidándose como uno de los espacios de análisis y debate sobre la actualidad política, social y cultural de Canarias.

El programa puede seguirse en directo también en el canal de Youtube de RTVC, en La Radio Canaria y a través de los perfiles del propio programa (Instagram: @la_retranca_, X: @LaRetrancaTVC y TikTok: @la.retranca)