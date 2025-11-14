ES NOTICIA

Estados Unidos pone en marcha ‘Lanza del Sur’ contra los «narcoterroristas»

RTVC / Europa PRESS
El secretario de Defensa de Estados Unidos anuncia una operación militar contra los «narcoterroristas de nuestro hemisferio»

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth. Europa Press/Aaron Schwartz

El Pentágono anuncia el lanzamiento de ‘Lanza del Sur’ contra los «narcoterroristas de nuestro hemisferio». Dirigida por el Mando Sur del Ejército, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha considerado que se trata de acabar con los «narcoterroristas de nuestro hemisferio».

Este nuevo despliegue se desarrolla en el marco de las operaciones que llevan realizando en el Caribe con varios ataques contra supuestos narcotraficantes.

Por el momento, el balance es de 80 muertes en solo dos meses, desde que comenzó Estados Unidos a bombardear estas narcolanchas.

Vigésimo ataque estadounidense

Según Hegseth, este dispositivo militar va a «proteger protege nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos y lo protegeremos». En su red social X, ha manifestado estas palabras y ha añadido que, «el presidente (Donald) Trump ordenó actuar y el Departamento de Guerra –nombre con el que la actual Administración estadounidense se refiere al Pentágono– está cumpliendo».

Unas declaraciones que se han producido dos días después de que hayan muerto cuatro personas en otro ataque efectuado a principios de esta semana por el Ejército estadounidense en aguas del Caribe.

Se trata del vigésimo ataque de Washington, después de que Hegseth anunciara el domingo otros dos contra sendas embarcaciones con tres tripulantes a bordo cada una y en los que no hubo supervivientes.

El número de víctimas mortales en estos bombardeos se elevan a 80 desde que comenzaron en septiembre los ataques contra supuestas narcolanchas.

