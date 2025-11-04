Estreno de altura: ‘Soñando Estrellas’ llega a la Radio Canaria

Se trata de un espacio de divulgación del IAC que busca acercar a los oyentes canarios a la ciencia y la tecnología astrofísica

Arranca este 7 de noviembre a las 21:30 horas y ofrecerá entrevistas con investigadores así como secciones didácticas sobre eventos astronómicos

Valentín Martínez Pillet, director del IAC, y Mayer Trujillo, director de La Radio Canaria, se estrechan las manos en los estudios de la emisora.

La Radio Canaria estrena este viernes 7 de noviembre, a las 21:30 horas ‘Soñando Estrellas’, un nuevo programa de divulgación científica en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

Este nuevo programa forma parte de las acciones del acuerdo de colaboración entre la entidad científica dirigida por Valentín Martínez Pillet, y La Radio Canaria, dirigida por Mayer Trujillo. Su arranque coincide con las actividades programadas por el IAC con motivo de las Semanas de la Ciencia, organizadas por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) del Gobierno de Canarias.

Acercando la astrofísica a la audiencia canaria

‘Soñando Estrellas’ es un espacio de 30 minutos de duración que los oyentes podrán seguir cada viernes. Dedicado a la investigación y las actividades del IAC, tiene como objetivo acercar la ciencia y la tecnología astrofísica, así como la labor del IAC y de los Observatorios de Canarias, a la audiencia canaria. El programa está dirigido y presentado por Verónica Martín, jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica (UC3) del IAC.

Observatorio del IAC del Teide, Tenerife.

Homenaje al fundador y su legado visionario

El nombre del programa, ‘Soñando Estrellas’, rinde homenaje al libro autobiográfico del fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Francisco Sánchez, recientemente fallecido. Este título evoca el legado de un hombre que, hace ya algunas décadas, tuvo la visión y el valor de crear en las Islas Canarias un lugar privilegiado para la observación del cielo, con una protección especial, donde se pudiera desarrollar ciencia de alto nivel y diseñar tecnología de vanguardia.

De esta manera, el programa adopta el nombre de esa obra como símbolo de la casa que hoy acoge a más de 400 personas en sus distintas sedes y que sigue soñando con acercar los misterios del universo.

El astrofísico fallecido recientemente, Francisco Sánchez, fundador del IAC.

Imágenes del cielo desde el IAC.

Descubrimientos y didáctica semanal

La estructura del programa incluye una entrevista semanal con miembros de la comunidad IAC para explorar descubrimientos o proyectos en curso (telescopios, instrumentación) y ofrecer una visión especializada de los proyectos científicos y tecnológicos que se realiza en el centro.

Adicionalmente, el espacio se compone de secciones fijas como ‘Mirando al cielo’ con Alfred Rosenberg, que se centra en eventos astronómicos observables desde Canarias como eclipses o lluvias de estrellas; PETeR, ‘El cosmos en el aula’ con Nayra Rodríguez y Alejandra Goded, que aborda el uso didáctico de la Astronomía y el potencial pedagógico de los telescopios remotos y robóticos y COSMOLAB que trae a la radio conceptos y recursos educativos para el profesorado.

El programa también contará con ‘Del cielo a la tesis’, con entrevistas a estudiantes que exponen sus trabajos; ‘Rincones del IAC’ con Iván Jiménez, que permitirá conocer distintos espacios del centro y una agenda semanal que invita a la audiencia a disfrutar de eventos de divulgación y acercamiento a la Ciencia.