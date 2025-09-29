Estudio ULPGC: la ansiedad de los perros varía según el estado emocional de los dueños

Los perros tratados por trastornos de ansiedad empeoran o mejoran según el estado de ánimo de sus dueños, según un estudio canario de la ULPGC

El estado emocional de los dueños de perros tratados con psicodélicos contra la ansiedad afecta en la evolución de esta patología canina. Lo concluye un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Terapia con LSD

Junto a la Asociación Científica Psicodélica, la Facultad de Psicología de la Universidad del Atlántico Medio y el University Children’s Hospital de Zurich (Suiza), han examinado el uso de pequeñas dosis de 1cp-LSD, una sustancia derivada de la LSD. Han descubierto que la mejora era menor en aquellos perros cuyos dueños presentaban grados más altos de hostilidad o sensibilidad interpersonal.

Publicado la revista Veterinary Sciences, se trata de un estudio «innovador», ha indicado la ULPGC. Señalan que añade la variable del estado emocional de los dueños a los datos sobre el estado de los canes antes, durante y un mes después del tratamiento.

Este equipo de investigadores lleva tiempo explorando el uso de psicodélicos en medicina veterinaria y, a pesar de que este estudio es preliminar, sus autores consideran que «tiene potencial para hallar terapias innovadoras en el campo del bienestar animal mediante el uso de dosis no alucinógenas de psicodélicos».

Influencia emocional de los dueños

También creen que es de utilidad para «promover una reflexión y un mayor conocimiento sobre la influencia de la disposición emocional de los dueños en el bienestar de sus mascotas».

E, igualmente, entienden que el estudio «aporta un marco pionero para reflexionar sobre la conciencia animal, al relacionar la acción de los psicodélicos con procesos cerebrales complejos como la red neuronal por defecto o DMN, un sistema de áreas cerebrales conectadas que muestran una mayor actividad cuando el individuo no se centra en lo que está sucediendo a su alrededor, que funciona como una suerte de ‘piloto automático’, y que en humanos está vinculada a la autoconciencia«.

La ansiedad canina es una patología del comportamiento con una prevalencia estimada del 20 %, y que está extendida por todo el mundo, ha recordado la ULPGC en el comunicado.