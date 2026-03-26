El desalojo se produjo de manera urgente por el aumento del caudal del barranco por la borrasca Therese

La Policía Nacional coordinó el desalojo de 15 perros de una residencia canina situada en la zona de Ayagaures, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, ante el riesgo inminente de inundación por el aumento del caudal del barranco a consecuencia de la borrasca Therese.

Los hechos se produjeron durante la tarde del martes cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad comunicaron a los vecinos de la zona la necesidad de desalojar sus viviendas debido a la previsión de alivio de agua de la presa.

Solución alternativa y sin incidentes

Ante la posibilidad de inundación, los agentes movilizaron recursos para proceder al traslado de los animales. Sin embargo, la disponibilidad inmediata de vehículos adecuados resultó limitada, lo que obligó a adoptar una solución alternativa.

Por ello, se decidió evacuar en un primer momento a siete perros de pequeño y mediano tamaño utilizando vehículos particulares y un vehículo policial. Posteriormente, de madrugada, y tras la llegada de Cruz Roja y Protección Civil, se completó el traslado de los ocho perros restantes.

Rescatan a 15 perros de una residencia canina por riesgo de inundación en Ayagaures/ Imagen del Cabildo de Gran Canaria

Todos los animales se trasladaron finalmente a un espacio habilitado en el municipio grancanario de Mogán, donde permanecieron a salvo durante la noche, hasta poder regresar a la residencia o con sus propietarios.

El operativo contó con la colaboración de Cruz Roja y Protección Civil, cuyos efectivos habían alertado de que el alivio de la presa se preveía a partir de las 23:00 horas, lo que añadía urgencia a la intervención y se completó sin incidentes.