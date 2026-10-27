El luchador tinerfeño Eusebio Ledesma completó una temporada casi perfecta con su club el Chimbesque, conquistando el Campeonato de Canarias de Primera, así como la Liga, Copa y Supercopa de Tenerife

Eusebio Ledesma, Premio al Deporte Canario 2026. Imagen cedida por el Gobierno de Canarias

La arena de los terreros ha sido testigo de innumerables éxitos de Eusebio Ledesma, pero pocos tan especiales como los que ha protagonizado en un año que ahora culmina con el Premio al Deporte Canario 2026 a la mejor trayectoria individual, un reconocimiento a una temporada extraordinaria en la que lideró al Club de Lucha Chimbesque hasta la conquista del Campeonato de Canarias de Primera Categoría, además de los títulos insulares de Liga, Copa y Supercopa. Un año prácticamente perfecto para el puntal A tinerfeño, que solo sufrió una derrota en toda la campaña y se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la lucha canaria actual.

El galardón, que comparte ex aequo con la candidatura conjunta de Pedri González y Yéremy Pino, campeones del mundo con la selección española de fútbol, tiene un significado especial para los deportes vernáculos de las islas. Por primera vez desde la creación de los Premios al Deporte Canario, un luchador recibe la distinción a la mejor trayectoria individual, concedida por un jurado integrado por 32 periodistas especializados en información deportiva de todo el archipiélago.

Este reconocimiento, según informa un comunicado, impulsado por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, supone también una puesta en valor de la lucha canaria, una disciplina profundamente arraigada en la historia y la identidad de las islas, que sigue ofreciendo grandes referentes deportivos y manteniendo vivo su legado entre las nuevas generaciones.

Campaña histórica

La temporada 2025/26 quedará marcada como una de las más brillantes en la trayectoria de Eusebio Ledesma. El luchador, formado en Valle Guerra, fue el gran referente del Chimbesque en una campaña en la que el conjunto de San Miguel de Abona volvió a demostrar su fortaleza en la máxima categoría de la lucha canaria.

Bajo su liderazgo, el equipo tinerfeño revalidó el título del Torneo DISA Gobierno de Canarias de Primera Categoría, consolidando su posición entre los grandes clubes del archipiélago. A este éxito se sumaron los campeonatos insulares de Liga, Copa y Supercopa, completando un pleno de títulos que refleja la extraordinaria regularidad del equipo durante toda la temporada.

El rendimiento individual de Ledesma resultó decisivo en esta trayectoria. Con una sola derrota en todo el curso, el puntal A fue una garantía para su equipo en los momentos más exigentes de la competición, demostrando una capacidad competitiva que lo ha convertido en uno de los nombres propios de la lucha canaria.

Palmarés brillante

El éxito de 2026 supone un nuevo capítulo en una trayectoria deportiva repleta de reconocimientos. A lo largo de su carrera, Eusebio Ledesma ha conquistado seis Campeonatos Regionales de Primera Categoría y dos títulos regionales juveniles, a los que se suma un destacado historial en las competiciones de selecciones insulares.

Desde sus primeros años en los terreros, el luchador tinerfeño comenzó a destacar en las categorías de formación, en las que logró cuatro títulos del Torneo de Selecciones Juveniles Pacho Camurria, tres del Torneo de Selecciones Cadetes Alfredo Martín y otros tres del Torneo de Selecciones Infantiles Faro de Maspalomas.

Una trayectoria que refleja su evolución desde las categorías de base hasta convertirse en uno de los principales exponentes de la máxima competición regional, manteniendo durante años un nivel competitivo sobresaliente.

Su talento también ha traspasado las fronteras del archipiélago. En 2017 se proclamó campeón del primer Torneo Internacional de Lucha Canaria y también conquistó el Campeonato Internacional de Lucha Coreana Open Ssireum Festival, en la categoría de extranjeros. Dos éxitos que evidencian su capacidad para competir en escenarios internacionales y adaptarse a otras modalidades de lucha tradicional.

Identidad canaria

La distinción a Eusebio Ledesma representa, además, un reconocimiento al papel que desempeñan los deportes autóctonos y tradicionales en el archipiélago. La lucha, transmitida de generación en generación y presente en los terreros de todas las islas, constituye una de las expresiones deportivas más representativas del patrimonio cultural de Canarias.

La elección de Ledesma por parte del jurado de periodistas adquiere así una dimensión especial, al situar a un representante de este deporte vernáculo al mismo nivel de reconocimiento que dos futbolistas canarios que han alcanzado la cima del fútbol mundial.

Los Premios al Deporte Canario cuentan, además, con tres categorías específicas dedicadas a los deportes y juegos tradicionales, cuyos galardonados son elegidos por los presidentes de las ocho federaciones regionales de estas modalidades. En esta tercera edición, el reconocimiento a Ledesma dentro de una de las categorías principales refuerza la presencia de los deportes autóctonos en unos premios que buscan representar la diversidad y riqueza del deporte de las islas.

Eusebio Ledesma recibirá el Premio al Deporte Canario 2026 el próximo 13 de noviembre, durante la tercera edición de la gala, que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria coincidiendo con ExpoDeca, la Feria de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, prevista del 12 al 15 de noviembre.

Un homenaje a un luchador que ha hecho de los terreros su escenario de grandes triunfos y que, con su última temporada, ha llevado a la lucha canaria hasta lo más alto de los reconocimientos deportivos del archipiélago.