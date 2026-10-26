Los campeones del mundo Pedri González y Yéremy Pino han sido distinguidos con el Premio al Deporte Canario 2026 a la mejor trayectoria individual

Dos trayectorias iniciadas en los campos de fútbol base de Canarias que han alcanzado la gloria al levantar la Copa del Mundo con la selección española. Pedri González y Yéremy Pino han sido galardonados con el Premio al Deporte Canario 2026 a la mejor trayectoria individual, un reconocimiento conjunto a dos de los grandes protagonistas del fútbol español.

Pedri González y Yéremy Pino galardonados con el Premio al Deporte Canario 2026 / Gobierno de Canarias

Ambos futbolistas, integrantes de la selección que se proclamó campeona del mundo el pasado mes de julio, compartirán el galardón con el luchador Eusebio Ledesma, cuya candidatura también resultó ganadora ex aequo en esta categoría.

El reconocimiento, concedido por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, dirigida por Poli Suárez, supone un homenaje a dos trayectorias que, pese a su juventud, ya forman parte de la historia del deporte de las islas.

La candidatura conjunta de ambos jugadores fue una de las dos propuestas elegidas por el jurado de los Premios al Deporte Canario, que este año celebran su tercera edición.

El galardón tiene, además, un significado especial para Pedri, que ya fue distinguido en 2024, durante la primera edición de estos premios. Un año después, el reconocimiento recayó en el bodyboarder grancanario Armide Soliveres, primer español en proclamarse campeón del mundo de esta disciplina. Ahora, el futbolista de Tegueste vuelve a recibir la distinción, esta vez acompañado por Yéremy Pino, con quien ha compartido uno de los mayores éxitos de la historia del fútbol español.

Los futbolistas recibirán el Premio al Deporte Canario 2026 en la gala que se celebrará el próximo 13 de noviembre, coincidiendo con ExpoDeca, la Feria de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, que volverá a convertirse en punto de encuentro y escaparate del talento deportivo del archipiélago.

La segunda estrella

El 19 de julio de 2026 quedará grabado para siempre en la memoria del deporte español. Dieciséis años después de la histórica conquista de Sudáfrica, la selección dirigida por Luis de la Fuente volvió a proclamarse campeona del mundo tras imponerse a Argentina en la final disputada en Nueva Jersey.

Entre los integrantes de aquella generación que conquistó la segunda estrella para España estaban Pedri González y Yéremy Pino, dos futbolistas formados en Canarias que llevaron el nombre de las islas hasta lo más alto del fútbol internacional.

El Mundial ha supuesto la culminación de una temporada extraordinaria para ambos jugadores, que también han celebrado títulos con sus respectivos clubes y se han consolidado como referentes del fútbol europeo.

Talento canario

A sus 23 años, Pedri González se ha convertido en uno de los centrocampistas más reconocidos del panorama internacional. Formado en las categorías inferiores de la Unión Deportiva Las Palmas, con cuyo primer equipo debutó siendo todavía adolescente, su talento lo llevó al FC Barcelona.

Su capacidad para interpretar el juego, su visión y su calidad técnica lo han convertido en uno de los grandes referentes de su generación. En 2026, además de conquistar el Mundial con España, sumó a su palmarés los títulos de Liga y Supercopa de España con el FC Barcelona.

Pedri es uno de los centrocampistas más reconocidos del panorama internacional / Gobierno de Canarias

Por su parte, Yéremy Pino, nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 2002, ha seguido una trayectoria igualmente brillante. Tras dar sus primeros pasos en el fútbol de las islas, continuó su formación en el Villarreal CF, club con el que alcanzó la élite profesional y conquistó la Europa League en 2021.

Su progresión lo llevó posteriormente al fútbol inglés, donde se incorporó al Crystal Palace. Con el conjunto londinense ha vivido también un año inolvidable, al proclamarse campeón de la Conference League en 2026, el primer título europeo de la historia del club.

Dos caminos diferentes, pero unidos por el talento y un mismo origen. Pedri y Yéremy representan el potencial de la cantera canaria y son referentes para miles de niños y niñas que comienzan a practicar fútbol en los campos de las islas con el sueño de seguir algún día sus pasos.

Yéremy Pino, nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 2002, ha seguido una trayectoria brillante / Gobierno de Canarias

Reconocimiento compartido

La elección de Pedri y Yéremy Pino como ganadores de este premio pone en valor una temporada histórica para el fútbol canario, marcada por la conquista de un campeonato del mundo en el que ambos tuvieron la oportunidad de representar a su tierra en el mayor escenario internacional.

Su candidatura conjunta comparte el reconocimiento de esta tercera edición con la de Eusebio Ledesma, figura destacada de la lucha canaria, en una decisión del jurado que permite reconocer, dentro de una misma categoría, trayectorias de distintas generaciones y disciplinas deportivas.