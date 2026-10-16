La escritora chilena recibe el galardón, dotado con un millón de euros, por ‘La hora antes del alba’, una historia protagonizada por Alba, la nieta de Clara. Sergio Hernández queda finalista con ‘La añoranza’, por la que obtiene 200.000 euros

La escritora chilena Isabel Allende ha ganado este jueves por la noche la 75.ª edición del Premio Planeta de novela, dotado con un millón de euros, con ‘La hora antes del alba’, una obra que retoma la trama de ‘La casa de los espíritus’ y sitúa como protagonista a Alba, la nieta de Clara. La autora recibió el galardón de manos de los Reyes durante una ceremonia celebrada en la Fira de Barcelona, ante 1.300 invitados.

La escritora chilena Isabel Allende (c), acompañada por los reyes de España Felipe (i) y Letizia (d), gana el Premio Planeta 2026 con ‘La hora antes del Alba’, en la 75 edición del Premio Planeta de novela, esta noche de jueves en Barcelona. EFE/ Alejandro García

«Esta novela cierra el universo de ‘La casa de los espíritus’», afirmó Allende al recoger el premio. La escritora, una de las autoras en lengua española más leídas internacionalmente, se presentó al certamen bajo el seudónimo de Luz Ventura y ocultó el título original de su novela bajo el nombre ficticio de ‘Los que faltan’.

El regreso al universo de su novela más emblemática

Allende, de 84 años, explicó que desde la publicación de ‘La casa de los espíritus’, en 1982, había recibido numerosos mensajes de lectores interesados en conocer el destino de Alba después del desenlace de la novela. La autora ha decidido retomar ahora aquella historia para responder a una pregunta que ha acompañado a varias generaciones de lectores.

La nueva obra comienza justo después del final de su título más célebre y amplía un universo narrativo al que también pertenecen ‘Hija de la fortuna’, ‘Retrato en sepia’ y ‘Mi nombre es Emilia del Valle’. Con ‘La hora antes del alba’, Allende vuelve a una de las historias fundamentales de su trayectoria literaria y pone el foco en la continuidad de sus personajes.

La escritora también vinculó su intervención a la situación política internacional y a su propia experiencia personal. «Cuando veo tantas democracias amenazadas por el autoritarismo extremo e incluso el fascismo, vuelvo a sentir el temor que me obligó a salir del país después del golpe en 1973», señaló.

Un premio al que nunca antes se había presentado

La autora confesó que nunca había participado en un concurso literario por temor a quedar en los últimos puestos. «para evitar la humillación de quedar en la cola», explicó al referirse a las razones que la habían mantenido alejada de este tipo de certámenes. Ahora, sin embargo, ha cambiado de opinión porque considera que, a su edad, «hay muy poco que perder».

La concesión del Premio Planeta llega en un momento significativo de su trayectoria editorial, ya que Allende había publicado hasta ahora bajo el sello Penguin Random House, otro de los grandes grupos del sector. Su victoria sitúa a la escritora en el centro de la celebración de los 75 años de un galardón que constituye una de las principales citas del calendario literario español.

Sergio Hernández, finalista con una historia ambientada en 1959

El escritor, guionista y filólogo valenciano Sergio Hernández ha quedado finalista con ‘La añoranza’, una novela que recibirá 200.000 euros. La obra cuenta la historia de una mujer que, en la Barcelona de 1959, se enamora de un traductor francés que desaparece misteriosamente de su vida. La investigación sobre su identidad revela una conexión con las brigadas sociales franquistas y un supuesto plan para asesinar a Antonio Machado.

Nacido en Valencia en 1994, Hernández publicó su primera novela, ‘La letra herida’, con la editorial Contraluz en 2024. Su trayectoria incluye también el libro de relatos ‘La última canción de primavera’ (OléLibros, 2019) y los cómics ‘Backhome’ (Planeta Cómic, 2020), ‘El Diari de Laia’ (Drassana, 2021) e ‘Hysteria’ (Planeta Cómic, 2023).

El finalista, hijo de un librero, reconoció la emoción que le produce alcanzar este reconocimiento. «Cuando uno empieza a escribir jamás imagina lo que es estar aquí», afirmó. También explicó que escribir ‘La añoranza’ le ha transformado y le ha permitido redescubrir la historia de su país.

Hernández agradeció el premio y recordó a varios de sus referentes literarios, entre ellos Almudena Grandes, de quien destacó «por su forma de tratar la memoria», además de Javier Cercas, Carmen Laforet y Carlos Ruiz Zafón. Sus palabras recibieron los aplausos del público.

La escritora chilena Isabel Allende (d), ganadora del Premio Planeta 2026 con ‘La hora antes del Alba’, y el escritor Sergio Hernández Carrasco (i), finalista con su novela ‘La añoranza’, posan en la 75 edición del Premio Planeta de novela, esta noche de jueves en Barcelona. EFE/ Alejandro García

Una ceremonia con representantes de la cultura y la política

El jurado de esta edición conmemorativa estuvo integrado por Paloma Sánchez-Garnica, Javier Sierra, Carmen Posadas, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner y Belén López. Los siete miembros participaron en la elección de las obras ganadoras de una convocatoria que celebraba los 75 años del Premio Planeta.

La ceremonia, presidida por los Reyes, reunió en la Fira de Barcelona a 1.300 invitados del mundo de la cultura, la comunicación y la política. Entre los asistentes figuraron el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.