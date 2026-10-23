La Fundación reconoce la contribución contra el cáncer del doctor Alberto Jiménez Schumacher, RTVC y entidades colaboradoras

La Fundación Carrera por la Vida ha entregado este viernes sus premios anuales en una gala que se ha celebrado en el Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos. Durante el acto han subido al escenario personas y representantes de colectivos y empresas. Todo ello, para reconocerles su responsabilidad social a través de proyectos e iniciativas que contribuyen al bienestar de las personas con cáncer de mama.

Informa. RTVC.

En el ámbito médico, el Premio a la Investigación se le ha concedido al doctor Alberto Jiménez Schumacher. En concreto, por su trayectoria ejemplar al frente del Grupo de Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y por ser una referencia mundial en el abordaje del cáncer de mama masculino.

Imagen cedida.

En el ámbito de los medios de comunicación, Carrera por la Vida ha reconocido la labor de Radio Televisión Canaria por su compromiso corporativo a través de proyectos. Así como, por la difusión de la realidad de las personas con cáncer de mama y la generación de conciencia para prevenir la enfermedad.

El Premio Especial 2026 ha sido para la empresa Canaragua, que desde hace 10 años financia el calendario solidario de la Fundación.