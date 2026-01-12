Tres de cada cuatro palmeras de la isla se ven afectadas por una enfermedad provocada por este insecto

La palmera canaria, uno de los símbolos naturales más representativos de Fuerteventura, atraviesa una situación crítica. Tres de cada cuatro palmeras de la isla sufren la enfermedad provocada por la Diocalandra frumenti, conocida popularmente como el escarabajo de las cuatro manchas.

Según los datos obtenidos tras la prospección de 1.186 ejemplares realizada entre abril y julio de 2025, el 74,7% de las palmeras analizadas, un total de 887 se encuentran afectadas por esta plaga.

De ellas, 416 presentaban un grado de afección muy grave, lo que evidencia la magnitud del problema y el riesgo real de pérdida de numerosos ejemplares.

Casi dos millones en inversión

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Dolores Alicia García Martínez, ha subrayado la urgencia de actuar ante esta situación. “Casi dos millones de euros es la inversión que tenemos que realizar. Además, contamos con un borrador de convenio con Transición Ecológica que ya ha sido remitido para que, entre las administraciones, podamos dar una solución”, aseguró.

La expansión del escarabajo de cuatro manchas genera alarma en Fuerteventura / Archivo RTVC

Los resultados del estudio han encendido las alarmas en las instituciones insulares, que ya trabajan en medidas de emergencia para frenar el avance de la plaga.

Por otro lado, la elevada incidencia de la diocalandra supone una seria amenaza para el futuro de la palmera canaria en la isla majorera y para la conservación de un patrimonio natural emblemático del archipiélago.