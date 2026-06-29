El conato de incendio en Vallehermoso, La Gomera, fue extinguido horas antes de la alerta por riesgo de incendios en Canarias

Extinguido un conato de incendio en Vallehermoso que afectó a 9.500 m2 / Diario Palmero

Ha sido extinguido tras afectar a una superficie de 9.500 metros cuadrados de pasto, un conato de incendio declarado este lunes en la zona de Gerián, en el municipio de Vallehermoso, en La Gomera.

En las labores de extinción han intervenido brigadas del Cabildo de La Gomera y se movilizaron de manera preventiva los dos medios aéreos con base en la isla.

Este conato se produce a escasas horas de que toda Canarias pase a situación de alerta por riesgo de incendios forestales, en la que ya está Gran Canaria.

Alerta por altas temperaturas y riesgo de incendios

La previsión meteorológica apunta a un aumento moderado de las temperaturas máximas llegando a ser notables en las medianías de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera.

En el caso de Gran Canaria, las máximas podrán alcanzar los 37 grados centígrados en las medianías orientadas al sudeste, sur y oeste, y a la cuenca de Tejeda.

Se podrán alcanzar o superar los 34 grados en las medianías del sudeste, sur y oeste de Tenerife y La Gomera, y más de 32 grados en zonas del interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura.

En el resto de se podrán alcanzar e incluso superar los 30 o 32 grados, aunque de forma más puntual y menos probable en medianías del sur y oeste de El Hierro y La Palma.

La inversión térmica estará en torno a los 500 metros, pudiendo descender de forma local hasta los 300 metros, favoreciendo la presencia de aire muy cálido muy seco en medianías y cumbres.

La humedad relativa descenderá por debajo del 30 %, incrementando el riesgo asociado a este episodio de riesgo de incendios, que tenderá a remitir progresivamente a partir del miércoles, 1 de julio.