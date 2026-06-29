Nacho Gil y Anthony Landázuri representan al CD Tenerife en el once ideal de Primera Federación

Nacho Gil y Anthony Landázuri, en el once ideal de la Primera Federación 2025/26 / Primera Federación

La cuenta oficial de la Primera Federación ha hecho oficial este lunes el once ideal de la temporada 2025/26 y el CD Tenerife se ve representado con la presencia de Nacho Gil como centrocampista y Anthony Landázuri comandando la defensa desde el central izquierdo.

Nacho Gil, con cuatro goles y seis asistencias, fue uno de los líderes del ataque con una influencia notable sobre el de los tinerfeñistas y, en gran parte, es gracias al desempeño del ’10’ que los delanteros del equipo hayan podido desarrollar la temporada tan goleadora que han firmado.

Por su parte, Landázuri ha sido el muro por el que prácticamente ningún delantero de la categoría pudo pasar, con una abrumadora superioridad física, el defensa ecuatoriano erigió como uno de los mejores centrales de la competición.

Esta lista tiene una llamativa particularidad y es que, de los dos equipos campeones de ambos grupos, solo se encuentran tres jugadores, los dos mencionados del CD Tenerife y únicamente Floris Smand por parte del CD Eldense.