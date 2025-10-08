Extinguido un incendio en Puerto de la Cruz

El fuego afectó a una zona de vegetación y a un vivienda cercada en el barranco Martiánez, en Puerto de la Cruz

Los Bomberos de Tenerife consiguieron extinguir en la noche de este martes un incendio declarado en Puerto de la Cruz. Fue en el barranco Martiánez, donde se dio la voz de alarma por el fuego que se iniciaba en una zona de vegetación.

Las labores de extinción comenzaron durante la tarde y se extendieron durante la noche. Unas horas después se pudo dar por extinguido.

Se vieron afectadas zonas vegetales y también la fachada de una vivienda, de forma parcial. Intervinieron varias dotaciones de Bomberos de Tenerife, Policía Local y Policía Nacional.