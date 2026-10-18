F-16 de Rumanía derriban dos drones rusos en el mar Negro

Rumanía ha subrayado que está «preparada para un incremento de la intensidad de interferencia híbrida» y ha adelantado la convocatoria de una reunión específica

El Ministerio de Defensa de Rumanía ha informado de que el sábado dos cazas F-16 han derribado dos drones que penetraron en el espacio aéreo rumano sobre el mar Negro.

Imagen cedida.

«Dos F-16 de las Fuerzas Aéreas rumanas derribaron dos drones aéreos que entraron en nuestro espacio aéreo sin autorización sobre el mar Negro». Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores rumano en un comunicado.

Un primer dron penetró en el espacio aéreo rumano. En concreto, a las 17.59 horas y se derribó dos minutos después a unos 25 kilómetros al sureste de la localidad de Sulina. El segundo, detectado en esa misma zona, fue derribado a las 18.05 horas, «cuatro minutos después de entrar en nuestro espacio aéreo».

Ministerio de Defensa

«¡Objetivos localizados, identificados, atacados y neutralizados!», ha destacado el Ministerio de Defensa rumano en redes sociales junto a las imágenes de cabina de uno de los cazas.

Tras finalizar la operación, el Ministerio de Defensa ha especificado que los dos drones eran drones de ataque del tipo Geran, con propulsión a reacción.

Bucarest ha subrayado que está «preparado para un incremento de la intensidad de interferencia híbrida» y ha adelantado la convocatoria de una reunión específica del Consejo Atlántico de la OTAN para el próximo martes. En concreto tratarán «defensa del mar Negro y disuasión».