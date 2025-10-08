ES NOTICIA

Fabricio: «Debemos afrontar el próximo partido como si fuera una final»

El futbolista del CD Tenerife marcó el segundo gol el pasado sábado ante el Zamora CF (3-1), tras un disparo suyo que rechazó el portero visitante

El futbolista del CD Tenerife Fabricio Assis sostiene que su equipo debe afrontar el partido del próximo domingo ante el CP Cacereño «como si fuera una final», y ha recordado que ya le marcó un gol al equipo extremeño la pasada temporada en el estadio Príncipe Felipe, cuando jugaba con el CD Unión Sur Yaiza, en Segunda Federación, que supuso el 2-2 final.

Fabricio: "Debemos afrontar el próximo partido como si fuera una final" . Imagen CD Tenerife.
En este sentido, el centrocampista brasileño ha declarado en conferencia de prensa que el Tenerife, líder en solitario del grupo 1, debe afrontar cada encuentro «como si fuera el último» e intentar prolongar su inercia positiva, con seis victorias en otros tantos partidos, en lo que ha supuesto el mejor inicio histórico en la tercera categoría del fútbol español.

Fabricio marcó el segundo gol el pasado sábado ante el Zamora CF (3-1), tras un disparo suyo que rechazó el portero visitante y que aprovechó De Miguel para marcar, aunque afirma que celebró como si fuera suyo, por la importancia que tenía, al deshacer el empate que registraba entonces el marcador.

En su estreno en el estadio Heliodoro Rodríguez López sintió «muchas emociones», porque, según ha recordado, tuvo una infancia «un poco complicada en Brasil», y ahora está muy «orgulloso» del momento que está viviendo.

«Soy un ejemplo para muchos jóvenes; podría estar muerto o haciendo cosas malas, pero estoy aquí, jugando al fútbol en España, y muy contento por todo lo que está pasando en mi vida», ha subrayado

