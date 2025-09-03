ES NOTICIA

El reconocido especialista dermatológico fallecía este miércoles 3 de septiembre y será velado en el Tanatorio de San Miguel

Fallece el dermatólogo Cristóbal del Rosario

Ha fallecido el conocido dermatólogo Cristóbal del Rosario Medina este miércoles 3 de septiembre. Del Rosario era un especialista en dermatología médico-quirúrgica y venereología, así como director del Centro Médico Dermatológico Cristóbal del Rosario. A lo largo de su carrera, se destacó como referente en Gran Canaria por su dedicación a la salud de la piel, la prevención y el tratamiento de enfermedades cutáneas. Fue reconocido con el «Can de Plata de las Ciencias» por su trayectoria profesional.

Será velado en la sala 104 del Tanatorio de San Miguel de Las Palmas de Gran Canaria.

