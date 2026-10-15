Fallece el hombre hallado con golpes y quemaduras en El Hierro

La víctima permanecía ingresada en el Hospital de La Candelaria, en Tenerife, tras ser localizado el pasado 8 de octubre en una cuneta de la carretera de la Cumbre. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido

El hombre de 43 años que encontraron con golpes y quemaduras junto a una carretera de El Hierro ha fallecido tras permanecer varios días ingresado en un hospital de Tenerife. La noticia ha conmocionado al municipio de La Frontera.

Informan: María Fernández / Sara Pérez

Lo encontraron en una cuneta de la carretera de la Cumbre

La policía halló al hombre, vecino de La Frontera, el pasado 8 de octubre en una cuneta de la carretera de la Cumbre. Concretamente, a unos 200 metros de la Iglesia de la Candelaria. Los servicios sanitarios lo trasladaron al Hospital de La Candelaria, en Tenerife, donde permaneció ingresado hasta su fallecimiento.

Según la información publicada, las quemaduras que presentaba se debían a la ingesta de un líquido ácido. El hombre también tenía golpes cuando lo encontraron, aunque no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que sufrió las lesiones.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para tratar de determinar qué ocurrió y aclarar las circunstancias en las que el hombre sufrió las lesiones que motivaron su ingreso hospitalario.