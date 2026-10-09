Encontraron al hombre en una cuneta de la carretera de la cumbre de El Hierro cubierto de golpes y quemaduras y la Guardia CIvil investiga lo que ha podido ocurrir

La Guardia Civil investiga las circunstancias en las que han hallado en una cuneta de la carretera de la cumbre de El Hierro a un hombre. Presentaba golpes y quemaduras. Así lo han confirmado a EFE fuentes de la investigación. Según han explicado testigos presenciales, lo encontraron junto a la carretera el jueves, recibió asistencia sanitaria en ese mismo lugar y lo evacuaron en helicóptero.

Carretera de la cumbre HI-1 de El Hierro

La Guardia Civil ha confirmado que existe una investigación abierta al respecto, pero sin hacer más comentarios sobre el suceso. Fuentes sanitarias han precisado que al afectado lotrasladaron de urgencia al Hospital de La Candelaria en Tenerife.

A la víctima la encontraron los trabajadores de una empresa que realizaba el transporte de una mercancía. Circulaban a través de la carretera de La Cumbre (HI-1, La Frontera-Valverde). Ellos se percataron de la presencia de una persona malherida en una de las cunetas de la vía a pocos kilómetros de la plaza Candelaria, en La Frontera.

Los trabajadores dieron el aviso a los servicios de emergencia que se personaron en el lugar del encuentro.

Al lugar de los hechos acudieron agentes de la Policía Local de La Frontera, Guardia Civil y una ambulancia del Servicio Canario de Urgencias (SUC). Allí le prestaron la primera atención sanitaria. Los testigos han relatado que esta persona presentaba golpes, magulladuras y quemaduras.