Salvamento Marítimo ha rescatado ocho embarcaciones a lo largo del lunes, seis en El Hierro y dos en Tenerife

Vídeo RTVC.

Este lunes Salvamento Marítimo ha rescatado ocho cayucos en aguas de Canarias, seis en El Hierro y dos en Tenerife, con un total de 815 personas a bordo. Entre los ocupantes se encontraban al menos 73 mujeres y 48 menores.

La primera embarcación llegó al puerto de La Restinga, en El Hierro, pasadas las 00.45 horas, acompañada por la Salvamar Navia. El cayuco había sido localizado por el radar de vigilancia costera a unos 22 kilómetros de la isla y transportaba a 64 personas procedentes de Senegal, Gambia y Guinea Conakry.

Por la mañana, a las 08.00 horas, otro cayuco llegó a La Restinga con 88 personas a bordo. Sus ocupantes, de nacionalidad senegalesa y guineana, aseguraron que habían salido de Dakar ocho días antes.

Poco después, a las 08.25 y a las 09.00 horas, llegaron otras dos embarcaciones procedentes de Gambia. La primera transportaba a 129 personas mientras que el segundo cayuco llevaba a 152 personas. Ambas embarcaciones procedentes de Tanji.

Durante la tarde, sobre las 14.50 horas, entraba al puerto de La Restinga otro cayuco, el quinto del día en El Hierro, con 153 ocupantes y pocas horas después lo hacía otra embarcación con 49 personas a bordo. Según relataron los migrantes, salieron hace siete días desde Gunjur.

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Llegadas también a Tenerife

Mientras tanto, en Tenerife, las salvamares Alpheratz y Mízar acompañaron al muelle de Los Cristianos a dos cayucos que llegaron esta mañana a la costa de Granadilla. El primero de ellos llevaba a bordo a 96 personas y el segundo a 84.

Tras cinco días de paréntesis sin ninguna llegada, este fin de semana fueron rescatadas en El Hierro siete embarcaciones, con un total de 429 personas a bordo.

Imagen: RTVC/ Itziar Pérez Imagen: RTVC/ Itziar Pérez Imagen: RTVC/ Itziar Pérez

Llegadas el domingo a El Hierro

Los servicios de emergencias asistieron este domingo El Hierro a 68 personas, entre ellas dos mujeres, llegadas en un cayo a la isla tras cinco días de navegación desde Saint Louise (Senegal), el sexto de una jornada en la que arribaron a la isla 362 personas.

La embarcación llegó al puerto de La Restinga, auxiliada por la Salvamar Navia de Salvamento Marítimo sobre las 21.20 horas de este domingo.

Los integrantes de esta expedición eran de Senegal, Gambia y Guinea Conakry. Este fue el sexto cayuco socorrido este domingo en la isla de El Hierro, adonde llegaron 362 personas, entre ellas 27 mujeres y 21 menores.

Llegada cayuco El Hierro. Imagen: RTVC / Aroa Cano Llegada cayuco El Hierro. Imagen: RTVC / Aroa Cano Llegada cayuco El Hierro. Imagen: RTVC / Aroa Cano Derivaciones de migrantes desde El Hierro. Imagen: RTVC / Aroa Cano