Fallece Enrique Rojas Guillén, exgerente de la Orquesta Sinfónica de Tenerife

RTVC / Europa PRESS

El que fuera gerente de la Orquesta Sinfónica de Tenerife durante 24 años, Enrique Rojas, ha fallecido a los 81 años

Enrique Rojas Guillén, quien fuera gerente de la Orquesta Sinfónica de Tenerife (1972-1992 y 2000-2004) y posicionase a la Sinfónica de Canarias «como una de las formaciones de referencia» en España y en el mundo, ha fallecido este jueves en Santa Cruz de Tenerife, a los 81 años de edad.

«Hoy, es un día triste para la familia de la Sinfónica de Tenerife. Ha fallecido Enrique Rojas Guillén, histórico gerente de nuestra orquesta. Enrique posicionó a la Sinfónica en Canarias, en España y en el mundo como una de las formaciones de referencia«, señalaron esta semana en un mensaje desde el colectivo insular.

Guillén, recuerdan sus compañeros, dedicó su vida a la música y a la formación de generaciones de músicos, dejando «una huella profunda» en el desarrollo del sinfonismo en España.

«Desde la Sinfónica de Tenerife enviamos un abrazo lleno de cariño y gratitud a su familia, amistades y a toda la comunidad musical».

