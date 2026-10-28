El suceso se produjo este miércoles en la carretera TF-320 y los servicios sanitarios desplazados al lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima

Un hombre de 66 años ha fallecido este miércoles, 28 de octubre de 2026, tras ser víctima de un atropello en la carretera TF-320, en el municipio tinerfeño de Los Realejos. El incidente se produjo alrededor de las 19:06 horas y movilizó al Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil y la Policía Local.

Fallece un hombre de 66 años tras ser atropellado en Los Realejos / 112 Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió a las 19:06 horas una llamada en la que se alertaba del atropello de un hombre en la carretera TF-320.

Tras clasificar el aviso, el centro coordinador trasladó la información a los servicios de emergencia correspondientes para que acudieran hasta el lugar del incidente.

Los sanitarios confirmaron el fallecimiento

El coordinador del Servicio de Urgencias Canario, tras hablar con los alertantes y recabar información sobre lo ocurrido, asignó al incidente una ambulancia de soporte vital avanzado.

A su llegada a la zona, el personal sanitario únicamente pudo confirmar el fallecimiento del hombre, de 66 años.

Guardia Civil y Policía Local regularon el tráfico

El 112 también activó a efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Los agentes se encargaron de instruir el correspondiente atestado y regular el tráfico en la zona mientras se desarrollaba la intervención de los servicios de emergencia.