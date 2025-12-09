Fallece Jorge Martínez, líder de Ilegales, a los 70 años

El músico asturiano deja una huella imborrable tras más de cuatro décadas de rock

Jorge Martínez, vocalista, guitarrista y líder de Ilegales, falleció este martes a los 70 años en el Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo. El artista, figura emblemática del rock en español, llevaba varias semanas ingresado por un cáncer que en septiembre le obligó a cancelar todos sus conciertos, según confirmaron fuentes de su discográfica.

Jorge Martínez en una imagen de archivo | ilegalesrock.com

El propio Jorge comunicó el 19 de septiembre que debía someterse a un tratamiento contra el cáncer y que se veía forzado a suspender su actividad musical. El anuncio llegó poco después de publicar su decimotercer álbum, ‘Joven y arrogante’, un trabajo con el que reafirmó su energía creativa.

Más de 40 años al frente de un icono del rock

Conocido como Jorge Ilegal o Jorjón, el músico lideró durante más de cuatro décadas una de las bandas esenciales del rock en español. Mantenerse activo durante tanto tiempo lo convirtió en una figura singular dentro de su generación.

En febrero, al presentar su último disco, explicó su filosofía creativa: “El aliciente de seguir con un grupo después de 40 años consiste en arriesgar a pesar de haber dado con una fórmula que funciona”. Añadió que buscaba “no sacar siempre el mismo disco”.

Desde la distribuidora Ataque señalaron a EFE que “No por inesperado o previsible ha sido menos duro. Era un tipo de gran fortaleza que quería vivir”.

Un icono que marcó a varias generaciones

El artista creó Ilegales en los años ochenta y dejó una huella profunda en la escena musical con un estilo directo y una actitud desafiante. Su banda firmó himnos que definieron una época y construyó una identidad sonora única.

Martínez siempre defendió la libertad creativa y mantuvo una trayectoria marcada por la autenticidad. Su presencia en los escenarios cautivó a varias generaciones y sostuvo viva la esencia del rock combativo.

El legado de Jorge Martínez permanece en sus canciones, en su actitud irreverente, en el reconocimiento unánime de quienes crecieron con su música y en la energía, crudeza y actitud que definieron a Ilegales.