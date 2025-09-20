Fallece Manuel Jiménez Sánchez, histórico del Bar Parada de Gáldar

Manuel Jiménez Sánchez fue Pintadera de Oro de Gáldar y era conocido por estar al frente del Bar Parada, el histórico restaurante en la Bajada de las Guayarminas

Manuel Jiménez Sánchez, Pintadera de Oro de la Real Ciudad de Gáldar, ha fallecido este sábado a los 82 años de edad. Su capilla ardiente está instalada en el tanatorio municipal de San Isidro. El sepelio tendrá lugar este domingo a las 11.00 horas en el cementerio municipal.

Residente en la calle Camino Laguete, Manuel Jiménez era conocido por estar al frente del Bar Parada, histórico restaurante que estaba situado en la Bajada de Las Guayarminas, en el corazón de la ciudad.

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, dio el pésame a su familia y amistades y lamentó el fallecimiento. Lo calificó como «un gran hombre que dio sentido a un bar que fue el punto de encuentro de generaciones enteras, donde no solo se compartían buenos momentos, sino también historias, sonrisas y recuerdos que permanecerán con nosotros”, comentó.

Nacido en 1943, casado con Saro Castellano Díaz, tenía una hija: Mirian Jiménez Castellano. Trabajó en el negocio de la restauración durante más de 50 años. Desde el Bar Parada, en la Bajada de Las Guayarminas, debajo de los arboles, vio pasar a varias generaciones de su clientela. Un establecimiento emblemático en el entorno de la ciudad antes de llegar a la calle Capitán Quesada.

Tras su jubilación su familia, amigos y su finca de plataneras llenaron la vida de un hombre amable y tranquilo.