Fallece el periodista de la Cadena Ser, Héctor Palmero

Radio Club Tenerife-Cadena Ser ha comunicado el fallecimiento de su compañero, Héctor Palmero, a los 45 años de edad

Imagen de redes sociales de la Cadena Ser.

Radio Club Tenerife-Cadena Ser informa del fallecimiento del periodista lagunero, Héctor Palmero. Destaca, «era un compañero brillante y querido por todos, y se convirtió en la voz que contaba el amanecer en la isla en la programación matinal».

Palmero se ha ido con 45 años de edad y recuerdan que ha sido una de las «grandes voces», y «uno de los mejores periodistas de Radio Club Tenerife». En esta despedida, la emisora, resalta sobre todo, su personalidad, «era querido y apreciado por todos sus compañeros».

Apartado en las últimas temporadas

Estuvo apartado durante las ultimas temporadas del micrófono de la mañana por su estado de salud. En las mañanas compartió espacio y la compañía con Juan Carlos Castañeda. Radio Club Tenerife rememora que Héctor era «la voz que nos daba el tiempo, nos contaba las colas y nos ponía música para alegrarnos cada amanecer».

Desde muy pronto se presentaba en la emisora, primero en la Avenida de Anaga y luego en los actuales estudios. Estaba, subrayan, atento siempre a cualquier novedad y a cualquier información que fuese susceptible de entrar en antena, continúa la emisora, que elogia al fallecido periodista como «brillante, riguroso y muy profesional».

El texto continua, «como compañero siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás», fue amigo de los más veteranos y cómplice ayuda para los más jóvenes, se ganó el respeto de periodistas, realizadores «y todos los profesionales que hacemos Radio Club Tenerife en el día a día».

Primeros años en la profesión

Héctor Palmero comenzó su carrera en Cope Tenerife, era un periodista tan versátil que destacó en informativos y programas. También en Deportes, «tenía el alma blanquiazul por el Tenerife y aurinegra por el Canarias». Como deportista, destacó en algunas carreras popular de La Laguna.

«Muy amigo de sus amigos, intrépido reportero, gran entrevistador y excelente compañero, nos deja un legado de compañerismo inmejorable», señalan sus colegas de Radio Club Tenerife, que despiden «a un grande en todos los sentidos de la palabra desde sus casi dos metros de altura»

Desde RTVC trasladamos nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Descanse en paz.