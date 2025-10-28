El 112 recibió varias alertas por dos bañistas con dificultades para salir del agua

Un hombre ha muerto ahogado este martes en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 Canarias.

Piscinas de la playa de La Laja | Europa Press

El suceso ocurrió sobre las 13:05 horas, cuando varias llamadas alertaron de que dos personas tenían problemas para salir del agua.

Bañistas de la playa de La Laja iniciaron la reanimación del ahogado

Varias personas que se encontraban en la zona rescataron a los dos afectados y comenzaron a aplicar maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar a uno de ellos.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) continuó las maniobras con reanimación avanzada, pero no logró revertir la situación y solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre.

El segundo afectado no necesitó atención médica

El otro bañista consiguió salir del agua sin requerir asistencia sanitaria, según indicó el 112.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, además de agentes de la Policía Local y Nacional. La Policía Nacional se hizo cargo de las diligencias correspondientes a la espera de la autoridad judicial.