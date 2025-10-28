El 112 recibió varias alertas por dos bañistas con dificultades para salir del agua
Un hombre ha muerto ahogado este martes en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 Canarias.
El suceso ocurrió sobre las 13:05 horas, cuando varias llamadas alertaron de que dos personas tenían problemas para salir del agua.
Bañistas de la playa de La Laja iniciaron la reanimación del ahogado
Varias personas que se encontraban en la zona rescataron a los dos afectados y comenzaron a aplicar maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar a uno de ellos.
El Gobierno de Canarias activa el bono infantil para apoyar la escolarización de niños de cero a tres años
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) continuó las maniobras con reanimación avanzada, pero no logró revertir la situación y solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre.
El segundo afectado no necesitó atención médica
El otro bañista consiguió salir del agua sin requerir asistencia sanitaria, según indicó el 112.
Hasta el lugar se desplazaron bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, además de agentes de la Policía Local y Nacional. La Policía Nacional se hizo cargo de las diligencias correspondientes a la espera de la autoridad judicial.