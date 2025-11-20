Denuncian que es un fallo extra en Canarias que se suma al ya detectado a nivel nacional en estas pulseras antimaltrato para víctimas de violencia de género

El Foro Contra la Violencia de Género en Tenerife ha advertido este jueves de que en Canarias hay zonas donde no funcionan bien las pulseras antimaltrato para víctimas de violencia de género. Aseguran que en las islas se vive la «problemática» de que «en determinadas zonas» no hay conexión ni cobertura. Debido a ello, la víctima queda «desprotegida», ya que no puede denunciar «si se rompe o se altera» una orden de alejamiento fijada. Esto, al margen de los fallos detectados a nivel nacional en las pulseras antimaltrato para víctimas de violencia de género con el cambio de operador.

Un dispositivo para el control telemático de medidas y penas de alejamiento. Imagen: Carlos Luján / Europa Press

Evaluación del sistema Viogen

«Es una de las cuestiones que ha pasado desapercibida, y en la queremos incidir también, porque en esos casos las mujeres quedan totalmente desprotegidas«, ha señalado la portavoz del Foro tinerfeño Elisa Pérez. Lo hizo respondiendo a la pregunta de cómo ha afectado el fallo en las islas en las pulseras del sistema ‘Viogén’ en una rueda de prensa con motivo de la planificación de cara al 25N.

De este modo, Pérez ha señalado que, si bien esta la problemática «grave» a nivel estatal, en Canarias se han constado «de otras problemáticas que no han sido tenidas en cuenta». Es el caso de los fallos de cobertura y la falta de conexión en ciertos lugares de la geografía canaria. «Es importante evaluar porque ¿qué supone que una mujer esté registrada en Viogén? ¿Supone que, totalmente, la mujer esté libre de agresiones y que su vida está protegida? No. Lo que implica es que las mujeres desconfíen en el sistema«, ha advertido la portavoz.

Por ello, desde el Foro Contra la Violencia de Género en la isla puntualizan la necesidad de que el sistema Viogén se someta pronto a una evaluación. Quieren que se haga una revisión «crítica» que identifique «dónde falla» para poder dar solución a todos los problemas. «Si eso no se evalúa y no se revisa, es imposible prácticamente que podamos seguir avanzando», ha deslizado la portavoz del colectivo.