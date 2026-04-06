El sistema VioGén registra 6.532 víctimas en las islas hasta el mes de abril, situando al archipiélago como la cuarta comunidad con más casos

El Ministerio del Interior contabiliza 6.532 casos activos de violencia de género en Canarias durante el primer trimestre de 2026. Los datos del sistema VioGén revelan que la cifra nacional supera ya las 100.000 víctimas.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentan el nuevo modelo de respuesta policial a la violencia de género. / Jesús Hellín – Europa Press

El archipiélago canario ocupa actualmente el cuarto lugar en el ranking nacional por número de víctimas activas. Solo Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid superan la cifra de casos registrados en las islas. Los agentes de seguridad mantienen una vigilancia constante sobre estas 6.532 mujeres.

A nivel estatal, el Ministerio del Interior gestiona un total de 102.112 expedientes activos de violencia machista. Las autoridades clasifican 22 de estas situaciones como de riesgo extremo para la integridad física. Otras 1.023 mujeres presentan un riesgo alto y requieren medidas de protección inmediatas.

El protocolo policial también identifica 14.404 casos en nivel medio y 86.663 en nivel bajo. Estas categorías determinan el tipo de acompañamiento y la frecuencia de los controles. Los cuerpos policiales adaptan sus recursos según la peligrosidad que muestra cada agresor.

Menores en situación de vulnerabilidad

La estadística oficial destaca una cifra preocupante sobre la desprotección de los más jóvenes. El sistema detecta 52.931 víctimas que tienen menores de edad bajo su cuidado directo. Esta circunstancia agrava la complejidad de los planes de seguridad diseñados por Interior.

Los analistas policiales advierten que 1.558 hijos sufren un riesgo real de agresión por parte del maltratador. El protocolo actual activa alertas especiales cuando la violencia puede extenderse hacia los niños. Estos indicadores obligan a una intervención más agresiva para salvaguardar a las familias.

Además, el sistema VioGén señala 12.358 casos de especial relevancia con menores implicados. Las autoridades adjuntan diligencias automáticas a estos informes para informar a jueces y fiscales. El objetivo busca facilitar evaluaciones forenses adicionales de forma urgente y prioritaria.

Perfil de las víctimas y red de apoyo

El informe detalla que la violencia de género afecta a mujeres de todos los tramos de edad. Actualmente, 1.270 menores de 18 años cuentan con un expediente activo de protección. El grupo más numeroso se concentra entre los 31 y los 45 años.

Interior también protege a 2.489 mujeres mayores de 65 años en todo el territorio nacional. Los datos demuestran que el maltrato persiste en etapas avanzadas de la vida. La policía ajusta sus métodos de contacto según las necesidades de cada generación.

Por último, 846 ayuntamientos de toda España colaboran ya plenamente con el sistema estatal VioGén. Las policías locales de Canarias participan activamente en esta red de interacción total. Esta unión de fuerzas permite una respuesta más rápida y eficaz en cada municipio.