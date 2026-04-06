La Policía Local de Puerto del Rosario arresta a un varón de 46 años tras un episodio violento en una vivienda de El Matorral

La Policía Local de Puerto del Rosario detuvo este domingo a un hombre por agredir a una mujer en El Matorral. El Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias activó el aviso sobre las 21:20 horas. Los agentes localizaron al presunto autor en el domicilio que compartía con la víctima.

Detenido un hombre por un delito de violencia doméstica en Fuerteventura / Imagen de archivo

El Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias Canario alertó a los cuerpos de seguridad durante la noche del pasado domingo. El aviso informaba sobre un fuerte episodio violento en una vivienda ubicada en el pago de El Matorral.

Los agentes de la Policía Local se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos para verificar la gravedad de la situación. La patrulla llegó al inmueble sobre las 21:20 horas tras recibir la llamada de auxilio del centro de emergencias.

Asistencia y relato de la víctima

Una vez en la vivienda, los policías se entrevistaron directamente con la mujer que sufrió el ataque. La víctima presentaba signos evidentes de haber recibido una agresión física reciente durante la disputa.

Además, los agentes comprobaron que la joven se encontraba en un estado de ansiedad. Por este motivo, los efectivos priorizaron su protección emocional y física desde el primer momento del encuentro.

Posteriormente, la mujer relató a las autoridades todas las circunstancias de los hechos ocurridos en la casa. Tras prestar declaración, los servicios de emergencia la trasladaron a un centro sanitario para su completa valoración médica.

Arresto y cargos judiciales

Los agentes procedieron a la detención de un hombre de 46 años de edad en el interior de la propia vivienda. El individuo se encontraba en el domicilio donde ambos convivían en el momento de la llegada policial.

La Policía Local confirmó el arresto del varón como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

Finalmente, el detenido quedó bajo custodia policial antes de pasar a disposición de la autoridad judicial competente. Los hechos suponen un presunto delito de violencia doméstica cometido en el municipio de Puerto del Rosario.