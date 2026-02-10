Una familia grancanaria logra una vivienda digna tras años de desahucios

La pareja y sus seis hijos ya residen en la nueva vivienda que se encuentra en el municipio de Ingenio

Tras años de lucha y meses de incertidumbre ante un posible desahucio sin alternativa habitacional, una familia de Gran Canaria ha conseguido por fin una vivienda digna.

Esta es la historia de Raquel y Moisés que, junto a sus seis hijos, ya residen desde hace apenas una semana en una nueva casa situada en el barrio de Los Molinillos, en el municipio grancanario de Ingenio, concedida por el Instituto Canario de la Vivienda.

Un hogar estable y cercano

El pasado jueves se produjo el desalojo de la vivienda que la familia ocupaba desde 2006 en otro barrio del mismo municipio. A pesar de la dureza del momento, el traslado a esta nueva vivienda pública ha supuesto un alivio y un nuevo comienzo.

Según contó Moisés Macías, padre de la familia, en Buenos Días Canarias, la familia aún se encuentra en pleno proceso de adaptación, montando muebles y organizando su día a día.

Moisés explicó también que actualmente se encuentran en régimen de alquiler asequible durante siete años, lo que les permitirá tener mayor estabilidad económica.

“Estamos muy contentos e ilusionados. El primer día aquí fue un descanso enorme, por fin pudimos dormir tranquilos sabiendo que nuestros hijos no se quedarían en la calle”, señaló.

Moisés Macías, padre de la familia, explica la situación familiar en la nueva vivienda/ Imagen de RTVC

El padre de la familia reconoció que los más pequeños aún extrañan su antigua casa, aunque los mayores comprenden la situación y se adaptan poco a poco. Otros de los «privilegios» de esta nueva vivienda es la cercanía a los centros educativos, al instituto y a los amigos de los hijos, un hecho que, según afirma Moisés, ha facilitado el proceso.

Finalmente, Moisés quiso agradecer públicamente el apoyo recibido por parte de la plataforma Derecho al Techo, la Fundación Hiperdino, el Ayuntamiento de Ingenio, la alcaldesa Vanessa Martín y el concejal de Vivienda, Lucrecio Rodríguez.

Gracias a la intervención del Instituto Canario de la Vivienda y de la empresa pública Visocan, esta familia en situación de vulnerabilidad contará con un hogar estable durante los próximos años.