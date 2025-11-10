Los ‘fastferries’ de Armas vuelven a viajar entre Tenerife y Gran Canaria

Los ferries de alta velocidad de Armas dejaron de cubrir la ruta entre Gran Canaria y Tenerife por trabajos de mantenimiento y mejora

El Grupo Armas Trasmediterránea reincorpora a partir de este lunes los ferries de alta velocidad Volcán de Tagoro y Volcán de Taidía en la ruta que une Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, tras un periodo de varada programada de mantenimiento y trabajos para su mejora.

Los ‘fastferries’ de Armas Tagoro y Taidía vuelven a operar entre Tenerife y Gran Canaria

Con esta medida, la compañía refuerza su conectividad, permitiendo también el enlace entre Gran Canaria y Fuerteventura, con destino al puerto de Morro Jable, según ha informado el Grupo Armas en un comunicado.

La reincorporación de ambas embarcaciones permitirá a los usuarios disfrutar de todos los servicios que caracterizan esta ruta, «incluyendo tarifas competitivas y flexibles como la tarifa Turista+, que combina comodidad y ventajas adicionales, así como la carta gastronómica con productos canarios que refleja la riqueza culinaria del archipiélago, entre otras», asegura la naviera.

Además, los pasajeros podrán beneficiarse del programa de fidelización Sea Club, que ofrece ventajas exclusivas y permite acumular y canjear puntos en todos los trayectos, reforzando la experiencia de viaje con Armas Trasmediterránea.