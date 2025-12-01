FC Barcelona vs Costa Adeje Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 6 de diciembre. Partido correspondiente a la J13 de la Liga F Moeve. Lo puedes seguir en directo en RTVC

FC Barcelona y Costa Adeje Tenerife se enfrentaban este sábado 6 de diciembre, a las 14:00 (hora canaria) en el Estadio Johan Cruyff. El encuentro corresponde a la jornada 13 de LaLiga F Moeve.

FC Barcelona vs Costa Adeje Tenerife | J13 Liga F

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras ganar por 2-1 al Atlético de Madrid en casa. El equipo de Eder Maestre se encuentra en la quinta posición de la tabla.

Por su parte, el Barcelona ganó su último partido de liga ante el Levante. El equipo se encuentra primero con 33 puntos, con 9 puntos más que las tinerfeñas.

Posiciones en la clasificación del FC Barcelona y Costa Adeje Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es quinto con 23 puntos, nueve por debajo del Barcelona. Por su parte, el equipo catalán ocupa la primera posición, con 33 puntos, siendo líder en solitario.

Últimos enfrentamientos H2H entre el FC Barcelona y Costa Adeje Tenerife

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos el Barcelona ha ganado todos. El equipo tinerfeño llega al encuentro con un balance de tres partido ganado y dos empatados. Sin embargo, el equipo barcelonés llega a este enfrentamiento tras haber ganado cuatro partidos y empatado uno, en Champions ante el Chelsea.

Alineaciones del FC Barcelona y Costa Adeje Tenerife

