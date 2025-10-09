Ayudas para el alquiler en toda Canarias

El Cabildo de Lanzaronte recuerda que los jóvenes de Lanzarote y La Graciosa pueden solicitar el Bono Alquiler Joven hasta el 17 de octubre

Hasta el 17 de octubre se podra solicitar el Bono Alquiler Joven en Lanzarote y La Graciosa. Fotografía de archivo. Gobierno de Canarias

El Cabildo de Lanzarote recuerda a los jóvenes de Lanzarote y La Graciosa que el próximo 17 de octubre finaliza el plazo para presentar las solicitudes del Bono Alquiler Joven 2025. Se trata de una ayuda directa de hasta 250 euros mensuales que busca facilitar el acceso a una vivienda digna en régimen de alquiler.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha subrayado el compromiso de la institución con los jóvenes y con la búsqueda de soluciones frente a la crisis habitacional que afecta a la isla. “Lanzarote no puede mirar hacia otro lado ante la dificultad que tienen nuestros jóvenes para emanciparse».

Betancort ha asegurado que desde este Cabildo han decidido actuar, aportar recursos propios y convertirse en la primera administración insular del país que cofinancia esta ayuda. Además, sostiene que no es una medida simbólica. A su juicio, «se trata de una acción concreta para aliviar el problema de la vivienda y garantizar más oportunidades a quienes quieren construir su vida aquí, en su tierra”.

El Cabildo ha destinado 1,4 millones de fondos propios

El consejero insular de Vivienda, Miguel Ángel Jiménez, insistió en la importancia de que los jóvenes presenten sus solicitudes antes del cierre del plazo y aprovechen esta ayuda. Considera que “supone un impulso real para la emancipación juvenil y un apoyo directo a las economías familiares en un contexto de alquileres elevados”.

Jiménez recordó que esta convocatoria “tiene un valor añadido en Lanzarote y La Graciosa. El Cabildo ha destinado 1,4 millones de euros de fondos propios para ampliar la cobertura de la ayuda”.

El consejero cree que “es muy importante que ningún joven interesado se quede fuera de esta convocatoria por falta de información o por las dificultades de tramitación. Por ello, desde el Cabildo estamos acompañando el proceso con asistencia presencial, guía telemática y herramientas digitales para que todo sea más accesible”.

¿ A quién va dirigido?

El Bono Alquiler Joven está dirigido a personas de entre 18 y 35 años, con ingresos limitados, que residan en viviendas o habitaciones en alquiler y se concede durante un máximo de 24 meses. Los jóvenes interesados pueden presentar sus solicitudes de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7410. También lo pueden hacer presencialmente en el Registro General del Cabildo de Lanzarote.

La Corporación insular ha habilitado dos equipos informáticos en su sede para ayudar a quienes necesiten completar la gestió. Además, ofrece toda la información, guía y asistencia virtual en la web www.cabildodelanzarote.com/bono-alquiler-joven.