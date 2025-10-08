Tras el anuncio de Feijóo en el Congreso, Pedro Sánchez le ha respondido: «Ánimo Alberto»

Vídeo RTVC.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será citado para comparecer este mismo octubre ante la comisión de investigación del Senado del caso Koldo.

«Hoy se acabó la huida», ha apuntado el líder del PP en el cara a cara entre ambos en la sesión de control al Gobierno del Congreso. Ha afirmado que el problema del presidente no es que «esté rodeado de corrupción» sino que es «imposible haber delinquido» sin él.

Sánchez será citado esta mañana, ha detallado el líder del PP, y «estará en el mes de octubre en la comisión» del Senado

Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno, este de octubre en el Congreso de los Diputados. Efe

Feijóo ya había sugerido hace meses que iba a citar a Sánchez en esta comisión creada hace un año y medio por la Cámara Alta. Tras su anuncio el presidente ha respondido: «Ánimo, Alberto».

Feijóo ha iniciado el cara a cara reclamándole a Sánchez que un presidente «limpio y decente» hubiera ido a la sede del PSOE a preguntar de dónde han salido los billetes de 500 euros, las «chistorras». Esto en referencia al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil publicado la semana pasada que detectó «desembolsos» de 95.437 euros del exdirigente del partido José Luis Ábalos que provendrían de «ingresos no declarados», según apunta el texto.

Sánchez le ha respondido que la página 28 de este informe demuestra que las acusaciones son «absolutamente falsas«. Y le ha recomendado elegir bien sus batallas porque «para sobrecogedor el Partido Popular».

Ahora «es el momento»

Tras meses sugiriendo que Sánchez iba a ser citado, fuentes de Génova han señalado este miércoles que ahora «es el momento». Y que el presidente comparecerá después de que declaren en el Supremo el exministro Ábalos y su asesor, Koldo García. Y antes de que sea juzgado en noviembre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Feijóo ha hecho este anuncio un día después de conocerse que Sánchez comparecerá en la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados para hablar sobre la fase de reconstrucción, según confirmaron fuentes socialistas.

Sánchez tendrá que comparecer en ambas ya que la Constitución establece que será «obligatorio» comparecer en las comisiones de investigación del Congreso y el Senado.

La Ley Orgánica sobre Comisiones de Investigación es más concreta. En su artículo primero obliga también a todos los ciudadanos españoles y extranjeros que residan en España a comparecer ante las comisiones en las que sean requeridos. De no hacerlo, se enfrentan a una condena por un delito de desobediencia grave.

La Comisión Koldo del Senado investiga el presunto caso de corrupción en contratos públicos de mascarillas durante la pandemia. Está centrado en el exasesor Koldo García y su entorno.

Creada hace año y medio, hasta ahora han intervenido más de un centenar de personas, entre cargos públicos, empresarios y funcionarios vinculados a los contratos investigados. Entre ellos Ábalos y el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. También altos cargos del Ministerio de Transportes, representantes de Adif, Puertos del Estado y empresas proveedoras implicadas.