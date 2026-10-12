Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, resta importancia a las encuestas que apuntan a una fuerte subida de escaños para Vox

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo (d), y la portavoz del PP, Ester Muñoz (c), asisten al día de la Fiesta Nacional en el que casi 4.400 militares marcharon por las calles de Madrid, una celebración con la que cada 12 de octubre se rinde homenaje a los 120.000 hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas. EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado este lunes muy optimista ante las próximas elecciones generales y ha asegurado que ve a su partido «más enchufado» que en 2023, cuando los populares ganaron los comicios pero no tuvieron apoyos para la investidura.

En conversación informal con los periodistas en la recepción en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional, Feijóo ha restado importancia a las encuestas que hablan de una fuerte subida para Vox y ha defendido que el «voto del cambio» es el dirigido a su partido.

Y sobre la relación del PP con Vox, ha advertido: «Cordón sanitario no, pero cordón umbilical tampoco». El líder del PP ha recordado el contexto de 2023, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó las elecciones generales justo después de los malos resultados de los socialistas en las autonómicas y municipales de mayo de aquel año.

Ha admitido que entonces los populares afrontaron esa campaña «desfondados», tras otro proceso electoral muy intenso, y ahora, sin embargo, las generales vienen primero y el partido está muy motivado y «enchufado».

Y aunque ha insistido en la prudencia y en que los votos no se cuentan hasta el cierre de los colegios electorales, Feijóo ha asegurado que los datos que maneja el PP no dan en ningún caso peores resultados que en 2023 aunque suba Vox como marcan todas las encuestas.

La vivienda, el «mayor fracaso» de Sánchez

El líder de los populares ha considerado que la vivienda es el «mayor fracaso» del Gobierno de Pedro Sánchez, que es además el que menos ha construido.

Por eso, y aunque Sánchez haya convocado las elecciones en medio del debate sobre la vivienda, ha asegurado que en el PP no temen abordar este asunto en campaña. «Si queremos hablar de economía», ha dicho, «hablemos de lo que cuesta pagar la hipoteca y el alquiler». «No se puede mentir a todos todo el tiempo», ha apostillado Feijóo, para quien el único responsable de la crisis actual es el Ejecutivo socialista.

Y no se da por aludido cuando se le pregunta si tiene el PP responsabilidad en el asunto de la vivienda. «Nadie puede ser responsable cuando no tiene responsabilidades», ha dicho Feijóo. Ha añadido que las comunidades autónomas -la mayoría están gobernadas por el PP- no tienen competencias en las leyes básicas del suelo ni en las relativas a la ocupación ilegal.

Por otro lado, el líder del PP ha considerado que los sindicatos «se han equivocado» convocando la huelga general del próximo 11 de noviembre y ha cuestionado la «credibilidad sindical», que en su opinión no va a aumentar con esta decisión.