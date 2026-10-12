Ambas formaciones, Podemos y ERC, concurrirán conjuntamente en las listas catalanas mientras Podemos mantiene abierta la negociación con el Frente Amplio

Podemos y ERC pactan colaborar en las generales con Rufián y Montero juntos en campaña. EFE

Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han cerrado un acuerdo de colaboración para las próximas elecciones generales, que contempla la participación de los morados en las listas de ERC por las circunscripciones catalanas y la celebración de actos de campaña conjuntos entre Gabriel Rufián e Irene Montero.

Ambas formaciones han anunciado el pacto este lunes y han defendido la necesidad de cooperar entre fuerzas de izquierda para frenar a la extrema derecha y proteger los derechos de la ciudadanía.

El acuerdo llega después de que ERC confirmara el domingo a Rufián como cabeza de cartel para los comicios del 29 de noviembre, tras varios días de negociaciones. Por su parte, fuentes de Podemos han señalado a EFE que Montero aspira a ser candidata por Madrid.

El plazo para registrar coaliciones electorales termina el viernes 16 de octubre

La formación morada también recuerda que propuso al Frente Amplio celebrar primarias abiertas para elegir a un cabeza de lista conjunto, mientras que los partidos que impulsan esa coalición (U, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes) mantienen su oferta para que Podemos se incorpore al proyecto.

La candidatura por Madrid continúa siendo uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones, al concentrar un mayor número de puestos con posibilidades de obtener escaño.

El plazo para registrar coaliciones electorales termina el viernes 16 de octubre, un día antes de la presentación pública del Frente Amplio. Entre los nombres que suenan para liderar la candidatura figura la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, a quien Más Madrid habría ofrecido encabezar la lista por Barcelona, una opción poco habitual para quien aspira a la Presidencia del Gobierno.