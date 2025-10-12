En su cuenta oficial de X ha apuntado que desde Canarias se aporta «identidad, cultura y compromiso»

En la imagen, el presidente del Gobierno de Canaria, Fernando Clavijo.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha felicitado este domingo, 12 de octubre, el Día de la Fiesta Nacional, destacando que es una «oportunidad para reflexionar» sobre lo que une y la «riqueza que nace» de la diversidad.

Felicitación de Clavijo

En este sentido, en su cuenta oficial de X y que recoge Europa Press, ha apuntado que desde Canarias se aporta «identidad, cultura y compromiso», mostrando su orgullo por las islas y el «papel que siempre» han desempeñado para alcanzar un futuro «más justo, plural y solidario».

«Hoy se conmemora el 12 de octubre, un día que además de para celebrar constituye una oportunidad para reflexionar sobre lo que nos une y la riqueza que nace de nuestra diversidad. Desde Canarias aportamos identidad, cultura y compromiso. Orgulloso de nuestras islas y del papel que siempre hemos desempeñado para alcanzar un futuro más justo, plural y solidario«, ha señalado.