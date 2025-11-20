Esta edición se celebrará los días 6 y 7 de diciembre y espera atraer a más de 15.000 visitantes

El Patio de Casa Palacio acogió este jueves la presentación de la XIV Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias – Alma de Medianías, un evento consolidado en el calendario insular que este año se celebrará en el municipio grancanario de Tejeda, los días 6 y 7 de diciembre.

La feria reunirá 42 puestos de productores y cerca de 50 marcas procedentes de seis islas del archipiélago. Este año, se espera que Tejeda —uno de los pueblos más bellos de España— reciba entre 15.000 y 18.000 visitantes gracias a este evento.

Catas, degustaciones y otras actividades

El programa de esta edición contará a lo largo del fin de semana con catas comentadas en dos espacios diferenciados, además de degustaciones gastronómicas elaboradas con producto de kilómetro cero. También la música en vivo, los talleres y las actividades familiares pondrán el acento más festivo de la cita.

“Se trata de un gran escaparate para conocer los productos de 32 marcas de Gran Canaria, 4 de Tenerife, 6 de La Palma, 4 de El Hierro, 1 de Fuerteventura y 3 de Lanzarote”, aseguró Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria.

La Feria Regional de Vino, Queso y Miel reunirá en Tejeda 50 marcas / Imagen cedida por el Cabildo de Gran Canaria

Morales también destacó durante la presentación que esta feria “representa la esencia del mundo rural de Gran Canaria, su enorme riqueza agroalimentaria y el compromiso de cientos de familias que mantienen vivos oficios, cultivos y modos de vida que forman parte de nuestra identidad”.

“Más de 50 marcas estarán en Tejeda con productos de la tierra, del esfuerzo de los que viven en el territorio”, afirmó Francisco Juan Perera, alcalde de Tejeda. Estas marcas ofrecerán vinos, quesos artesanales, mieles, gofio, repostería, sal marina, encurtidos y otras elaboraciones típicas.