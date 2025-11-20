Los organizadores y participantes avisan que van a demandar al ayuntamiento de Tuineje si no cobran los más de 200.000 euros que les deben del Festival Tran Tran del año 2024

Informa: RTVC.

Las compañías y los organizadores del Festival Internacional de Payasos Tran Tran en Fuerteventura denuncian el impago de la edición pasada por el ayuntamiento de Tuineje.

Las compañías y los organizadores estudian demandar al ayuntamiento de Tuineje por la deuda de más de 200.000 euros.

Aseguran que les deben más de 200.000 euros de la celebración de 2024. Estudian demandar al gobierno local si no reciben el dinero en los próximos días. Justamente, el próximo fin de semana está previsto que se celebre el espectáculo de este año en el Gran Tarajal.

Un pago acordado para 2024

Los afectados han emitido un comunicado denunciando que “ni la productora ni la mayoría de las compañías hemos recibido el pago comprometido, a pesar de haber cumplido escrupulosamente con nuestras obligaciones contractuales”.

Unos gastos que dicen, tuvieron que asumir gran parte de los participantes de su propio bolsillo. Esta deuda, afirman, no solo afecta a la viabilidad de las compañías y la productora, sino que ya está generando intereses de demora cuya reclamación formal ha sido presentada al Ayuntamiento.

Desde el gobierno local, la alcaldesa, Candelaria Umpiérrez, ha comentado que han tenido problemas burocráticos y que están tratando de solventarlos.