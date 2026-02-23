El evento ofrecerá conciertos de acceso gratuito del 26 de febrero al 22 de marzo

El Festival de Música Religiosa de Canarias cumple 20 años este 2026 con una propuesta cultural que invita a la introspección. El evento se desarrollará a lo largo de un mes, concretamente desde el 26 de febrero hasta el 22 de marzo.

Vídeo RTVC

En esta vigésima edición, el festival visitará siete de las ocho islas del archipiélago, cumpliendo así con el objetivo de descentralizar la cultura y salir de las áreas capitalinas.

El director del certamen, Gregorio Gutiérrez, ha destacado que los comienzos fueron modestos pero que actualmente el evento sigue siendo ambicioso. Los conciertos se celebrarán en diferentes iglesias de las islas y el acceso a todos ellos será totalmente libre y gratuito.

Cuatro programas musicales

El recorrido musical arranca el 26 de febrero en Arrecife, Lanzarote, con el programa ‘Mística’ a cargo de la formación valenciana Capella de Ministrers. Esta primera propuesta, que funde la voz humana y la emoción religiosa, visitará también las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.

El segundo programa estará protagonizado por el organista canario Juan Luis Bordón, quien ofrecerá recitales dedicados a la contemplación a través de este instrumento litúrgico. Sus actuaciones tendrán lugar entre el 5 y el 15 de marzo en iglesias de Tenerife, La Palma y Gran Canaria.

Por su parte, el Grupo Vocal Reyes Bartlet presentará el tercer programa, titulado ‘Salve Regina‘, dedicado a la figura de la Virgen María. Esta agrupación interpretará obras del Siglo de Oro y polifonía renacentista del 6 al 14 de marzo en diversos municipios de Tenerife, La Gomera y El Hierro.

Clausura con un estreno absoluto

El cuarto y último programa servirá para clausurar el festival entre el 19 y el 22 de marzo, con conciertos programados en Gran Canaria y Tenerife.

El plato fuerte será el estreno absoluto de ‘Nuntia a María Magdalena’, una obra compuesta por la tinerfeña Dori Díaz Jerez, quien participa este año como autora invitada. El repertorio de cierre se completará con la pieza ‘Crisantemi’ de Giacomo Puccini y el célebre ‘Requiem’ de Gabriel Fauré.

Para interpretar este imponente cierre, el festival contará con las voces de la soprano Alexandra Flood y el barítono Paul Armin Edelmann, acompañados por el Coro de Cámara Ainur y la Orquesta del Festival bajo la batuta de Gregorio Gutiérrez.

El Festival de Música Religiosa de Canarias celebra su vigésimo aniversario / XX Festival de Música Religiosa de Canarias

Respaldo institucional a la trayectoria

Durante la presentación del evento, diversas autoridades pusieron en valor la trayectoria de esta cita musical.

El director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, felicitó a la organización por enriquecer la oferta cultural de las islas con obras de gran belleza y anhelo de trascendencia.

Asimismo, representantes del Cabildo de La Gomera y de la Fundación CajaCanarias destacaron el esfuerzo continuado por acercar la música clásica y religiosa a nuevos públicos en entornos emblemáticos.