El acto oficial de presentación tendrá lugar el próximo lunes en la plaza de la Alameda Pío XII, en el municipio grancanario de Teror, a las 12:00 horas

La Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España ha declarado a la Fiesta del Pino en Teror con la máxima distinción a nivel nacional para este tipo de celebraciones, como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La Fiesta del Pino alcanza la distinción de Interés Turístico Nacional. Imagen cedida por el Ayuntamiento de Teror

El próximo lunes 22 de junio, a las 12:00 horas, en la Alameda Pío XII tendrá lugar el acto oficial de presentación de esta distinción, con la presencia del ministro de Industria y Turismo del Gobierno de España, Jordi Hereu Boher, acompañado del ministro canario de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez.

Un total de 8 festividades en Canarias cuenten con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, siendo la Fiesta del Pino en Teror la octava en obtener esta distinción. Y en toda España son 158, junto con otras 82 reconocidas con la categoría de Interés Turístico Internacional.

Título honorífico

La declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional es un título honorífico otorgado por la Secretaría de Estado de Turismo de España a festejos o acontecimientos que destacan por su antigüedad, originalidad, diversidad de actos, alto valor cultural y capacidad de atracción de visitantes.

Para lograr esta catalogación, el festejo debe cumplir varios requisitos, como encontrarse declarada de Interés Turístico por la Comunidad Autónoma desde hace al menos cinco años o contar con una memoria detallada que justifique su atractivo, su arraigo popular y su repercusión real en el turismo nacional.

Este distintivo es de especial importancia para la promoción oficial, ya que permite utilizar la marca en todas sus acciones de difusión e incluir la Fiesta del Pino en los planes de Turespaña.

Por otro lado, esta distinción es el paso previo y necesario para poder solicitar, tras cinco años bajo este estatus nacional, la distinción de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Un total de 8 festividades en Canarias cuenten con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Imagen cedida por el Ayuntamiento de Teror

Orígenes de este festivo

La fiesta tiene su origen documentado en el siglo XVIII, con antecedentes que se remontan a la tradición popular del milagro del pino en 1481, y ha sabido consolidarse a lo largo de los siglos como una expresión viva de identidad insular, devoción, etnografía y convivencia.

Por otro lado, la romería-ofrenda, la peregrinación por caminos reales, los actos litúrgicos solemnes, la parada militar en presencia de representación de S.M. el Rey, los festivales folklóricos, y una intensa programación cultural y deportiva configuran este evento.

Según una nota facilitado por el Ayuntamiento de Teror, dado su valor patrimonial, su arraigo entre la población, su alcance turístico, su riqueza simbólica y su proyección mediática a nivel autonómico y nacional, reúne los requisitos para su declaración de Interés Turístico Nacional.

Las ochos fiestas reconocidas en Canarias con esta distinción son las Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen de Santa Cruz de La Palma (1980), la Octava del Corpus y Romería de San Isidro de La Orotava (1980), el Corpus Christi de Villa de Mazo, en La Palma (1985), las Fiestas Patronales de Nuestra Señora del Rosario de Agüimes (2002), las Fiestas de las Cruces y los Fuegos de Mayo de Los Realejos (2015), las Fiestas Juradas de San Miguel Arcángel de Tuineje, en Fuerteventura (2019), las Fiestas del Almendro en Flor de Tejeda, en Gran Canaria (2021) y las Fiestas de la Virgen del Pino de Teror, en Gran Canaria (2026).