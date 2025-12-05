Comienzan las Fiestas de La Concepción en Valverde

La capital de El Hierro comenzará con el encendido navideño las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de La Concepción que traen un gran número de actividades para todas las edades

Las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de La Concepción comienzan en Valverde con un programa lleno de actividades. El preludio es el encendido de la iluminación de Navidad.

Durante el fin de semana, ser van desarrollar numerosos actos para toda la familia. Entre las propuestas están los conciertos Tributo a Mecano y el del grupo, Ni 1 Pelo de Tonto.

Hasta el 9 de diciembre, la capital de El Hierro, acogerá diferentes actividades culturales y deportivas. El Festival del Mayor congregará a varios colectivos de la población senior en torno a una gala musical preparada exclusivamente para ellos.

El 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, tendrá lugar la tradicional misa y procesión, acompañada por la Banda Insular de Música.

Los actos finalizan el 9 de diciembre con la actuación del cómico, Darío López. El tinerfeño ofrecerá su último espectáculo ‘EVOLUCIONANDO’. Una reflexión en tono de humor sobre las teorías darwinistas y como el hombre ha ido cambiando planteando dudas de los sapiens.