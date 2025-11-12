La FIFT reivindica la figura del Defensor del Menor en los equipos deportivos

El Defensor del Menor debe garantizar la seguridad y bienestar de la práctica deportiva de los menores

Informa: RTVC

La Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife (FIFT) reclama que los equipos deportivos en los que participan menores, cuenten con la figura del Defensor del Menor, de forma que se vigile y garantice que la práctica deportiva se realiza en un ambiente seguro y controlado. Los casos de presuntos abusos a niños y niñas han despertado la voz de alarma.

La FIFT defiende que la figura del Defensor del Menor «coordina cualquier tipo de medida o acción vinculada con conductas que pudieran vulnerar la protección de un menor«. Por ello, la FIFT ofrece formación a todas aquellas personas que desempeñen dicho control en los equipos deportivos. Señalan que ante la menor duda se debe actuar, aunque no haya denuncias.

Sergio Aguilar, portavoz de la FIFT, indica que para desempeñar dicho cargo se debe «aprobar una serie de cursos federativos o académicos». Por otro lado, también se obliga a «presentar un certificado de antecedentes penales». Por su parte, la FIFT recuerda que los casos de abusos y agresiones «son muy aislados» y resalta que «lo que buscamos es contar con herramientas para la prevención».

Ante la sospecha de que pueda existir alguna conducta de este tipo, también se cuenta con protocolos para, por ejemplo, parar un partido en caso de que se detecte un comportamiento inadecuado entre adultos y niños, o entre los propios menores.