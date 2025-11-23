En algunos puntos del Archipiélago, este domingo los termómetros han rozado los 30ºC y la calima ya se hace notar

Finaliza la prealerta por lluvias en La Palma, mientras las temperaturas alcanzan los 30ºC y la calima se hace notar en las islas orientales/ Archivo

El Gobierno de Canarias da por finalizada la prealerta por lluvias en la comarca este de La Palma a partir de las 12:00 horas de este domingo.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Habiendo finalizado el episodio de precipitaciones en forma de lluvia, débiles a moderadas y persistentes, se finaliza la prealerta de lluvia.

Vuelven la calima y el calor

Sin embargo, la prealerta por calima continúa en el Archipiélago. Así, la Aemet ha emitido el aviso amarillo por calima con concentraciones altas de polvo en niveles bajos en las islas orientales y en Tenerife, una situación que se prolongará hasta la tarde del lunes.

Este domingo también es protagonista el calor, donde en zonas como el Aeropuerto Tenerife Sur se han alcanzado los 29,7ºC a tan solo las 11:00 horas. Se espera que las temperaturas mínimas aumenten ligeramente y las máximas de forma moderada.

El viento también se hace notar durante la jornada, con intervalos de fuerte de componente este, predominando el sudeste durante las horas centrales. No obstante, no se descartan rachas localmente muy fuertes en la vertiente oeste, principalmente en horas centrales y al final del día.