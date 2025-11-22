ES NOTICIA

Los servicios de emergencia piden precaución ante la prealerta por fenómenos costeros

Un día más desde los servicios de emergencia se pide mucha precaución a la hora de acercarse al mar. Prácticamente todas las islas se encuentran en prealerta por fenómenos costeros, una situación que se mantendrá durante todo el fin de semana.

El Gobierno de Canarias ha declarado prealerta por fenómenos costeros y calima durante este fin de semana en todas las islas.

Cabe destacar mal estado del mar, con oleaje que podría alcanzar en determinadas zonas de norte y oste de las islas, los 2-3 metros de altura.

Calima en Canarias

También la Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de prealerta por calima en el todo el archipiélago a partir de las 21.00 horas de este sábado, 22 de noviembre.

Se prevé que el polvo en suspensión reduzca la visibilidad y pueda generar o agravar problemas de salud de personas con enfermedades crónicas y/o respiratorias.

